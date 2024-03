Podkarpackie. Nie żyje kierowca, który wjechał samochodem w przystanek autobusowy

Do tragedii doszło po godz. 8 rano w środę 20 marca na ulicy Granicznej w Dulczy Wielkiej (woj. podkarpackie). Z nieustalonych przyczyn samochód na prostej drodze zjechał z jezdni i uderzył w wiatę przystankową. Na szczęście w chwili zderzenia na przystanku nie było osób.

Na miejsce wypadku w Dulczy Wielkiej wezwano śmigłowiec LPR. 50-letni kierowca został przetransportowany nim do szpitala. Niestety, zmarł. Utrudnienia na tej drodze potrwają do ok. godz. 13.

- Mężczyzna zmarł w szpitalu, nie udało się uratować jego życia. Na miejscu pracują policjanci. Utrudnienia potrwają do godziny 13 - przekazała nam podkomisarz Bernadetta Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia.