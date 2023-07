Budda przyznał, że to on zostawił skrzynię pod domem dziecka. "Było tego znacznie więcej"

Kilkoro osób zostało rannych, po tym jak na chodniku w Przemyślu uderzył w nie 18-latek prowadzący forda - informuje przemysl.naszemiasto.pl. Do wypadku doszło w czwartek, 13 lipca, przed godz. 19. Jak informuje policja, chłopak poruszał się od strony mostu im. Orląt Przemyskich w kierunku ulicy Jagiellońskiej, gdy wypadł z drogi na łuku i wjechał na chodnik, gdzie znajdowała się grupa ludzi. - Słychać było pisk opon, później krzyki przerażonych kobiet i potężny huk - relacjonuje "Fakt", dodając, że samochód 18-latka zatrzymał się na ogrodzeniu. Jak informuje przemysl.naszemiasto.pl, jako wstępną przyczynę zdarzenia podano niedostosowanie prędkość do warunków panujących na drodze. Dwie potrącone kobiety doznały połamania nóg i trafiły razem z trzecią poszkodowaną do szpitala - wszystkie to obywatelki Ukrainy. Niegroźnych obrażeń ciała w postaci otarć doznał jeszcze nastoletni Ukrainiec, który również przebywał na chodniku. Prowadzący forda 18-letni mieszkaniec Przemyśla był trzeźwy, jechały z nim ponadto dwie dziewczyny. Tamtejsza policja wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

