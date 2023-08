i Autor: Farooq Khan / CC0 /pexels.com, CDC-PHIL / Domena publiczna / wikipedia.org Legionella - co to za bakteria, która zabija na Podkarpaciu? Legionelloza to śmiertelnie groźna choroba

Jak się ustrzec przed zakażeniem?

Legionelloza inaczej nazywana jest "chorobą legionistów". Jest to ciężka zakaźna choroba dróg oddechowych. Co roku w Europie odnotowuje się ponad tysiąc przypadków zachorowań. Powikłania mogą być ciężkie, a nawet doprowadzić do śmierci. W ostatnim czasie, wskutek zakażenia legionellozą na Podkarpaciu zmarły ostatnio trzy osoby. Co to za choroba, jakie są objawy legionellozy i jak można się ustrzec przed zakażeniem bakteriami Legionelli?