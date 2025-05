Podkarpacie: ECPU Polska dopadła 42-latka. Wypisywał do dziewczynki obrzydliwe rzeczy

Grupa Elite Cybersecurity Patrol Unit Poland czyli Fundacja ECPU Polska: Łowcy Pedofilów to organizacja wolontariuszy, która od stycznia 2021 roku charytatywnie zajmuje się tropieniem, demaskowaniem i ujmowaniem osób o skłonnościach pedofilskich, które następnie przekazują w ręce policji wraz z obciążającym ich materiałem, który udało im się zgromadzić.

Łowcy po raz kolejny odwiedzili Podkarpacie. Tym razem opisali interwencję w małej wsi powiatu jarosławskiego. Szczegóły rozmowy z 42-letnim mężczyzną, którego udało się im wytropić są szokujące!

Łowcy opisywali całe zdarzenie jak wyglądało od początku.

- 2 maja tego roku Dariusz wykonał kilka prób połączeń z losowo wybranym przez niego numerem telefonu. Jak się docelowo okazało trafił w numer 13-letniej dziewczynki, która zaciekawiona zapytała, kim jest osoba z taką determinacją próbująca dodzwonić się do niej, gdyż nie znała tego numeru. Dariusz kiedy dowiedział się, że jego rozmówczynią jest dziewczynka w okresie dojrzewania, całkowicie oddał się namawianiu jej do spotkania na żywo w miejscu jej zamieszkania, czyli w jednym z dużych miast w centralnej Polsce. Pierwszym terminem spotkania miała być sobota, 10 maja w godzinach późno popołudniowych. Odwołał to spotkanie proponując nowy termin kilka dni później tj. w piątek, 16 maja, ten termin także odwołał informując w ostatniej chwili, że jednak nie przyjedzie, ale dał słowo honoru, że pokaże się w miejscowości 13-latki w niedzielę, 25 maja - relacjonowała Fundacja ECPU.

Przedstawiciele Łowców cały czas pracowali, aby ustalić skąd dokładnie pisze 42-letni Dariusz N. Mężczyzna z powiatu jarosławskiego w tym czasie ani na chwilę nie ustawał w konwersacji z dzieckiem.

- Dariusz przez cały czas konsekwentnie twierdził, że jest mieszkańcem Katowic. Mając na uwadze jego totalną determinację do spotkania z dzieckiem dwukrotnie czekaliśmy na niego w miejscu zamieszkiwania dziewczynki jednocześnie prowadząc intensywne czynności dochodzeniowo-śledcze mające na celu ustalenie kim faktycznie jest tajemniczy nieznajomy i gdzie mieszka - przekazali Łowcy.

Wytężone działania przedstawicieli Fundacji przyniosły w końcu oczekiwane efekty. Trop prowadził na Podkarpacie , niedaleko granicy z Ukrainą. -W wyniku prac wytypowaliśmy jego prawdopodobne miejsce przebywania, które było znaczące odległe od wspomnianych powyżej Katowic. I tak oto w sobotni poranek dotarliśmy do powiatu jarosławskiego w województwie podkarpackim- przekazali Łowcy. Ta interwencja to 334 realizacja Fundacji. W ich mediach społecznościach możemy obejrzeć ich pracę. Mężczyźni tropiący osoby, które mogą mieć skłonności pedofilskie opublikowały nagranie z podejrzaną o ten czyn osobą z powiatu jarosławskiego. To co można usłyszeć podczas prawe 20 minut nagrania mrozi krew w żyłach!

Łowcy przedstawili, że Dariusz N. wiedząc że pisze wiadomości SMS do 13-letniej dziewczynki nie zerwał z nią kontaktu, a wręcz przez 22 dni nakłaniał do rozmów o różnych czynnościach seksualnych oraz wysyłał zdjęcia swojego przyrodzenia. Mężczyzna miał pisać do dziecka wiadomości o treści: "uprawiałaś już miłość?" i sugerować dziecku, że on ją nauczy, jak to się robi, ale prosi, żeby te rozmowy zostały pomiędzy dzieckiem a piszącym. Dariusz N. miał też opisywać dziecku jak wygląda takowy akt i zaznaczał, że robił to już wcześniej z czternastolatką. W rozmowie z Łowcami wszystkiemu zaprzeczył, zaznaczył, że nigdy by się z dzieckiem nie spotkał. Podkreślił, że to co zrobił było głupie oraz że cały czas był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przepraszał za swoje zachowanie i zaznaczał, że sam opiekuje się chorą matką, Jednak za swój czyn będzie musiał odpowiedzieć.

Łowcy wezwali policję, która zatrzymała Dariusza N. - Policjanci z komisariatu w Radymnie prowadzą w tej sprawie postępowanie z art. 200a&2 KK w sprawie elektronicznej korupcji seksualnej. Przepis ten określa, że za składanie seksualnych propozycji przy pomocy systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na formę postępowania-śledztwo, szczegółowych informacji udziela Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu - przekazała Anna Długosz, Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.