Mama pięcioraczków poszła na randkę. Fala komentarzy. "Aż wstyd czytać"

Niedawno rodzina Clarke świętowała drugie urodziny swoich najmłodszych dzieci, które w 2023 roku przyszły na świat w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Rodzina wyjechała z Polski do Tajlandii, gdzie ułożyła sobie szczęśliwe życie. Niedawno pani Dominika i jej mąż obchodzili 15. rocznicę ślubu. Z tej okazji para udała się wraz ze znajomymi do restauracji. Kobieta szczegółowo relacjonowała całe wydarzenie. Internautom nie umknął uwadze fakt, że ona i jej mąż byli ubrani dość "luźno". Niektórzy mają do nich pretensje, że... za luźno. "A nie można na randkę ubrać się bardziej elegancko i np. zamiast klapek, w których chodzicie 24/7 założyć normalne buty? - zapytała jedna z internautek. Pretensji i uwag było dużo więcej np. o to, dlaczego nie zabrali ze sobą dzieci na randkę. Jedna z internautek była oburzona tego typu komentarzami: "Czasami to aż wstyd czytać co piszą kobiety oglądające wasze filmiki... zazdrość zżera".

Pani Dominika odpowiedziała, że po pierwsze cały czas nie chodzą w klapach, tylko na bosaka. Klapki są na szczególne okazje. Do sklepu na zakupy albo właśnie do restauracji. - Powód noszenia klapek jest prosty. W pełnych butach stopy puchną, pocą się, jest tu zbyt gorąco, żeby nosić pełne buty. Poza tym wchodząc do jakiegoś sklepu czy budynku, zazwyczaj te klapki trzeba zdjąć i dużo łatwiej jest zsunąć z nogi klapki - podsumowała kobieta.

Internauci wspierają małżeństwo i dziwią się krytycznym komentarzom. "Aż się wierzyć nie chce, że ludziom przeszkadza, kto w czym chodzi. Litości. W upały raczej się nie chodzi w krytych butach. Na randkę nie ważne w czym tylko z kim", "nawet o klapki w internecie się przyczepią", "Szkoda czasu na te komentarze... na ten konkretny odpowiedź powinna być: "nie" i tyle" - czytamy pod jednym z filmików.

Rodzina pięcioraczków z Horyńca

Pięcioraczki z Horyńca urodziły się 12 lutego 2023 roku. Na świat przyszli Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Dominika oraz Vincent Clarke mieli już siedmioro dzieci. Niestety 3 dni po narodzinach zmarł malutki Henryk.