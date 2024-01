Najbardziej poszukiwani pracownicy na Podkarpaciu. Sprawdź, ile możesz zarobić

Tych pracowników najbardziej brakuje na Podkarpaciu. Mogą nieźle zarobić!

Którzy pracownicy na Podkarpaciu najłatwiej znajdą pracę? Region charakteryzuje się specyficznym i nierzadko trudnym rynkiem pracy. Często dobrze płatne zatrudnienie najprościej jest znaleźć w powiatach przemysłowych i dużych miastach.

Pracownicy następujących zawodów w 2024 roku nie będą mieć problemów ze znalezieniem wakatu, a spora część z nich może naprawdę dobrze zarobić.

- Początek nowego roku pokazuje, że cały czas brakuje specjalistów z wykształceniem zawodowym. Tak jak w ubiegłym roku, problem występuje z pracownikami fizycznymi w branżach budowlanej, produkcyjnej i transportowo-logistycznej - przekazała w komunikacie prasowym Sylwia Michałowska, Business Development Manager w LeasingTeam Group. Co jest tego przyczyną? - Ten trend nie jest nowy i będzie się jeszcze nasilał z uwagi na tempo rozwoju biznesu, niekorzystną sytuację demograficzną oraz nie najlepiej dopasowany do wymogów współczesnego rynku pracy system szkolnictwa - dodał Hubert Laśkiewicz, Business Development Manager w LeasingTeam Group.

Na Podkarpaciu najbardziej brakuje elektryków, elektromechaników i elektromonterów oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników. Według Barometru zawodów w 2024 roku na brak pracy nie będą narzekać również kierowcy autobusów, spawacze, operatorzy i mechanicy sprzętów do robót ziemnych, a także pracownicy budowlani.

Specjaliści z agencji przekonują, że wartość pracy tych specjalistów oraz pracowników fizycznych rośnie, a co za tym idzie, mogą liczyć na wyższe zarobki.

- Siatka wynagrodzeń w branży produkcyjnej na Podkarpaciu jest dość rozpięta. Doświadczeni stolarze mogą liczyć nawet na 9 820 zł brutto, elektrycy i elektromechanicy miesięcznie są w stanie zarobić 9 500 zł brutto, a operatorzy obrabiarek skrawających do 8 250 zł brutto. Oczywiście mówimy tu o wykwalifikowanych specjalistach. Stawki dla pomocników są zdecydowanie niższe - przekazała Justyna Gosk, Dyrektor Operacyjny w LeasingTeam Group. - Ślusarze i spawacze przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę zarabiają od najniższej krajowej do odpowiednio 7 820 zł i 6 500 zł brutto - dodała.

Firmy budowlane z Podkarpacia są w stanie zaoferować nawet 9200 zł brutto, a brukarze i osoby pracujące w tzw. "wykończeniówce" 8000 zł; Cieśle od 4 560 zł do 7 520 zł brutto; murarze, tynkarze i pozostali robotnicy budowlani do 7 000 zł brutto; dekarze i blacharze budowlani do 6 520 zł brutto, a betoniarze i zbrojarze do 5 889 zł brutto. Najlepiej mogą zarobić zawodowi kierowcy. Według danych agencji LeasingTeam w podkarpackich firmach pracodawcy oferują od 4 800 zł do nawet 12 000 zł brutto.

