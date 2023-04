Największy koszyk wielkanocny w Polsce stanął na Podkarpaciu! [GALERIA]

To tylko początek problemów

Podkarpackie miasteczko - Rudnik nad Sanem od pokoleń słynie z tradycji wikliniarskich. Malutki gród pod Niskiem zyskał miano polskiego zagłębia wikliny, czy Polskiej Stolicy Wikliny. W wielu domach koszyki wyplata się do tej pory, a lokalni przedsiębiorcy robią wszystko, aby wiklinowe ozdoby z Podkarpacia były towarem eksportowym na cały świat, bo rudniczańskie koszyki charakteryzuje wyśmienita jakość i niezwykły design. Są piękne i praktyczne. A wiadomo Wielkanoc nie może się obejść bez koszyka, dlatego w Rudniku nad Sanem co roku na Rynku stawiany jest ogromny koszyk ze święconką, w którym wszystko jest wykonane z wikliny, a ozdoby są barwne i przyciągają wzrok.

-Po raz czternasty pokaźnych rozmiarów wiklinowy kosz wielkanocny zachwyca swoim stylem. Wiklinowa „święconka” jest długa na cztery metry, a wysoka na trzy. Kosz i 3 pisanki wyplatał nieżyjący już Kazimierz Zygmunt. Baranka, kwiaty i napis wykonał Eugeniusz Waliłko. Utworzenie dekoracji zainicjował burmistrz Waldemar Grochowski dla podkreślenia wagi Świąt Wielkanocnych połączonej z kunsztem wikliniarskim. Dekorację zaprojektowała sekretarz gminy Lucyna Zygmunt- czytamy w opisie koszyka na stronie UG w Rudniku nad Sanem.

Eksponowany kosz z barankiem, pisankami i kwiatami to lokalna tradycja i świąteczny i piękna ozdoba Rynku. Koszyk jest największym w Polsce i co roku zachwyca nie tylko rudniczan, ale i turystów, którzy przyjeżdżają do Polskiej Stolicy Wikliny obejrzeć wiklinowe rzeźby, których jest tam mnóstwo, a w Wielkanoc dodatkowo oczy ciszy koszyk.

Wielki kosz wielkanocny wykonany jest z wikliny, ozdobiony kolorowymi wstążkami w kształtach wzorzystych kwiatów zwiastunów wiosny: krokusów, tulipanów, przebiśniegów, sasanek, forsycji i bazi. Do pięknej i znanej w całej Polsce wiklinowej „święconki” w centrum miasta, wkomponowane zostały trzy jaja pisanki pełne bratków. Pisankowe gazony wyplótł Eugeniusz Waliłko. Dekoracja wielkanocna w tym roku ozdobiona jest bukszpanem i gałązkami wierzby mandżurskiej.

-Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu gigantycznej ozdoby Panu Edwardowi Wołoszyn Dyrektorowi Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, nauczycielom Panu Adamowi Konior i Panu Markowi Bieńkowskiemu oraz uczniom. Pan Sławomir Jasnosz dostarczył nam do wystroju bukszpan, a Pan Janusz Juśko podarował gałązki wierzby mandżurskiej- mówił burmistrz Rudnika nad sanem Waldemar Grochowski.

