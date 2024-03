Najwyższa pora, by załatwić pewne sprawy. Przepowiednia wskazuje, kogo czeka wspaniały dzień. Horoskop na czwartek

Horoskop na czwartek 7.03: Baran

21.03-20.04

Ktoś od dawna próbuje się z tobą skontaktować. Warto mu to ułatwić, bo to, co ci powie, będzie dla ciebie ważne.

Horoskop na czwartek 7.03: Byk

21.04-21.05

Doskonały humor nie będzie cię dziś opuszczał przez cały dzień. Myślałeś, że coś ci się nie uda, a będzie inaczej.

Horoskop na czwartek 7.03: Bliźnięta

22.05-21.06

Lepiej od razu postaraj się zrozumieć, o co w tej sytuacji chodzi. To nie jest takie proste, jak się wydaje.

Horoskop na czwartek 7.03: Rak

22.06-22.07

Dzień upłynie ci łatwo i szybko. Sam widzisz, że niepotrzebnie obawiałeś się spotkania z pewną osobą.

Horoskop na czwartek 7.03: Lew

23.07-22.08

Najlepiej zrobisz, unikając dziś jakichkolwiek kłótni i konfrontacji. Lepiej trzymaj się z daleka od sporów.

Horoskop na czwartek 7.03: Panna

23.08-22.09

Może początkowo wydawało ci się, że to sytuacja nie do rozwiązana, a teraz widzisz, że problemy były pozorne.

Zobacz galerię: Co mówi o tobie twój znak zodiaku?

Horoskop na czwartek 7.03: Waga

23.09-23.10

To najwyższa pora na to, by załatwić pewną nie cierpiąca zwłoki sprawę. Nie martw się bo pójdzie ci to szybko.

Horoskop na czwartek 7.03: Skorpion

24.10-22.11

Będziesz dziś komuś zazdrościć. Ale kiedy przyjrzysz mu się baczniej, zobaczysz, że nie wszystko złoto, co się świeci.

Horoskop na czwartek 7.03: Strzelec

23.11-21.12

Szykują się dziś pewne istotne zmiany. Bądź przy nich obecny, żeby nie okazało się, że coś poszło źle.

Horoskop na czwartek 7.03: Koziorożec

22.12-20.01

Jeszcze nie pora na odpoczynek. Wydarzenia znów przyspieszą i będziesz musiał z czegoś się tłumaczyć.

Horoskop na czwartek 7.03: Wodnik

21.01-20.02

Możliwe, że spotkasz dziś kogoś, kogo raczej wolałbyś unikać. Nie daj się wciągnąć w żadne dyskusje.

Horoskop na czwartek 7.03: Ryby

21.02-20.03

Będziesz dziś mógł popisać się przed znajomymi pewnym swoim talentem, który jest im już dobrze znany.

Horoskop. Co mówi o tobie znak zodiaku? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.