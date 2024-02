Szarpanina w Rzeszowie. Odnaleziono 16-latka, który miał pokiereszować kontrolerkę biletów

i Autor: pexels.com zdjęcie ilustracyjne

JEST POWAŻNIE RANNA

Szarpanina w autobusie w Rzeszowie. Odnaleziono 16-latka, który miał pokiereszować kontrolerkę biletów

W ubiegły piątek w Rzeszowie w jednym z autobusów doszło do zdarzenia, w wyniku którego poszkodowana została pracownica ZTM. Młody chłopak nie chciał okazać jej ważnego biletu i rzucił się do ucieczki. Chcąc go zatrzymać, miała doznać poważnych obrażeń, m.in. uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. Policjanci z Rzeszowa ustalili tożsamość nastolatka.