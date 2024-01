Oto największe wsie w Polsce. Mieszka tu więcej ludzi niż w niejednym mieście

Największe wsie w Polsce. Jest w nich więcej mieszkańców, niż w wielu miastach

Które wsie w Polsce są największe pod względem ilości mieszkańców? Wieś zazwyczaj kojarzy się z niewielką ilością ludności i niedużą liczbą zabudowań, ale nie zawsze tak jest. Miasto z definicji to duży i gęsto zaludniony teren, zaś wieś to malutka osada wiejska. W praktyce zależy to od nadania praw miejskich, do których uzyskania wieś powinna mieć przynajmniej 2000 mieszkańców, a z nich co najmniej dwie trzecie powinny być zatrudnione poza sektorem rolnictwa lub wieś, która kiedyś już miała prawa miejskie, jednak je utraciła. Pomimo to, najmniejsze miasto Opatowiec w województwie świętokrzyskim ma zaledwie 336 mieszkańców. Zobacz naszą galerię i dowiedz się, które wsie w Polsce są większe od niejednego miasta.

