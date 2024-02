Pełna gotowość na granicy z Ukrainą! Pilne spotkanie i całodobowe kontrole

Zwiększone kontrole transportów na granicy z Ukrainą

Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul w związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej zapowiedziała zwiększenie kontroli przewożonych towarów. To jeden z głównych postulatów protestujących rolników. W niedzielę 4 stycznia z polecenia Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa, podczas której podano szczegóły podjętych działań. Obecny był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski oraz Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski.

– W związku z sytuacją panującą na granicy polsko-ukraińskiej, a co za tym idzie, niepokojem wśród polskich rolników i producentów żywności, podjęłam działania mające na celu uporządkowanie, a przede wszystkim uszczelnienie systemu kontroli towarów wjeżdżających do Polski – powiedziała wojewoda Teresa Kubas-Hul.

Co się zmieni? Zapadła decyzja o m.in. wzmożeniu kontroli artykułów rolno-spożywczych przewożonych przez granicę – służby i inspekcje zostały zobowiązane do całodobowego monitorowania zgłoszeń. Zostanie zwiększony także zakres badań laboratoryjnych inspekcji sanitarnych i weterynaryjnych towarów przejeżdżających przed granicę z Ukrainą. Dodatkowo zostanie ulepszony system informacyjny. Na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie będą m.in. udostępniane informacje o ilości pojazdów oczekujących na przejazd.

Adam Sidor, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zapowiedział pełną gotowość do przeprowadzania inspekcji. Wprowadzone zmiany będą wymagały dodatkowych nakładów na sprzęt laboratoryjny: - Dokonaliśmy przeglądu naszej bazy laboratoryjnej i jesteśmy można powiedzieć "na już" przygotowani, żeby zwiększyć 4-5 krotnie ilość badanych poszczególnych grup środków spożywczych, w tym właśnie dość istotnym zakresie dokonaliśmy też przeglądu możliwości zwiększenia badań w ciągu paru miesięcy. Oczywiście jest to związane z doposażeniem laboratoriów.

Do usprawnienia kontroli posłuży elektroniczny system przesyłek Traices, dzięki któremu instytucje będą wcześniej powiadomione i przygotowane na sprawne przeprowadzenie inspekcji. - Można już wystawiać świadectwa w systemie elektronicznym. My tę informację dostajemy i nasz inspektor widzi na ekranie komputera, że już wyszła, wie z jakiego miejsca, jaka to jest przesyłka, jaki rodzaj. Jesteśmy z góry uprzedzeni o tym dzień, dwa dni wcześniej, że taka przesyłka do nas trafi i jesteśmy przygotowani na to, jaką procedurą ja obejmiemy jakie badania - wytłumaczył Wiesław Tomaszewski, Graniczny Inspektor Weterynarii w Korczowej.

Czy to rozwiązanie zadowoli protestujących? W przypadku braku porozumienia na 9 lutego zapowiedzieli zaostrzenie działań. Z tego powodu we wtorek 6 stycznia zapowiedziano spotkanie z rolnikami i organizacjami reprezentującymi ich interesy, zwołane w trybie pilnym.

