Nieszczęśliwy wypadek w Łopuszce Wielkiej. Kierowca zjechał na przeciwny pas

W niewielkiej wsi Łopuszka Wielka w województwie podkarpackim doszło do nieszczęśliwego wypadku. Młody mężczyzna na zakręcie stracił panowanie nad autem, przez co zjechał na przeciwny pas i uderzył w jadący samochód. Jedna osoba, pasażerka staranowanego pojazdu, trafiła do szpitala.