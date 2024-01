Jest wyrok dla byłej burmistrz Przeworska. Zaskakujący finał rozprawy

To nagranie ze studniówki to hit! W pierwszej parze zakonnica

Podkarpackie. Wyrok dla byłej burmistrz Przeworska

W czwartek 25 stycznia 2024 roku zapadł wyrok dla byłej burmistrz Przeworska. Maria D.-L. była oskarżona i nieprawomocnie skazana przez Sąd Okręgowy w Przemyślu za przekroczenie swoich uprawnień jako funkcjonariusza publicznego i narażenie gminy Przeworsk na znaczne straty finansowe w latach 2010-2012. Wstępnie miała również zapłacić odszkodowanie w wysokości 20 tys. złotych.

Jaki wyrok usłyszała była burmistrz Przeworska i podlegli jej pracownicy?

-Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zakończył postępowanie apelacyjne w stosunku do oskarżonych: Marii D.-L., Zbigniewa M., Tadeusza R., Henryka S. – wyrokiem wydanym w dniu 25 stycznia 2024 roku (przy uwzględnieniu niektórych zarzutów odwoławczych z apelacji obrońców oskarżonych) zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu przez:

uznanie, iż działanie oskarżonego Zbigniewa M. nie stanowiło oszustwa w postaci doprowadzenia Gminy Miejskiej Przeworsk do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym i nie doprowadziło do powstania szkody w tym mieniu, wymieniony oskarżony nie działał w celu osiągnięcia nienależnej korzyści majątkowej, natomiast poświadczył nieprawdę w określonych dokumentach, co jednak nie skutkowało działaniem na niekorzyść wymienionej Gminy (finalnie wymieniony oskarżony został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 kk. w zw. z art. 12 kk. i skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby trwającej 2 lata i karę grzywny w wysokości 4 000 złotych),

uznanie, że działanie oskarżonych Henryka S i Tadeusza R. nie doprowadziło Gminy Przeworsk do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym (nie powstała szkoda w tym mieniu na skutek działania wymienionych oskarżonych) oraz nie stanowiło formy pomocy dla oskarżonego Zbigniewa M. do osiągnięcia przez niego nienależnej korzyści majątkowej, lecz polegało na poświadczeniu nieprawdy w określonych dokumentach, przy jednoczesnym przekroczeniu przez oskarżonego Tadeusza R. jako funkcjonariusza publicznego jego uprawnień przy doprowadzeniu (porozumieniem zawartym w dniu 1 lutego 2014 roku) do wzajemnych rozliczeń pomiędzy oskarżonym Zbigniewem M. a Gminą Miejską Przeworsk z tytułu dzierżawy Zajazdu „Pastewnik” i zaległego czynszu dzierżawnego (finalnie oskarżony Henryk S. został uznany za winnego popełnienia przestępstwa art. 271 § 1 kk. w zw. z art. 12 kk. i skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby trwającej 2 lata i karę grzywny w wysokości 4 000 złotych, natomiast Tadeusz R. został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk. i art. 271 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 kk., wymierzona finalnie kara łączna: 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby trwającej 3 lata i kara grzywny w wysokości 6 000 złotych),

przez uznanie, że działanie oskarżonej Marii D.-L. w zakresie umorzenia oskarżonemu Zbigniewowi S. odsetek od zaległego czynszu za dzierżawę Zajazdu „Pastewnik” było uprawnione: brak było uzasadnionych podstaw do merytorycznego zakwestionowania przedmiotowego umorzenia odsetek dokonanego przez wymienioną oskarżoną jako Burmistrza Miasta Przeworsk, natomiast częściowe niedopełnienie przez tą oskarżoną niektórych wymogów formalnych związanych z tą procedurą nie miało wpływu na wymienioną wyżej decyzję końcową (finalnie – przy uznaniu, że działanie oskarżonej wyczerpało znamiona czynu z art. 231 § 1 kk., lecz nosiło znamię znikomej szkodliwości społecznej – sąd odwoławczy uchylił w tej części skazujący wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu i postępowanie karne w stosunku do Marii D.-L. umorzył na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk. w zw. z art. 1 § 2 kk.). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie jest prawomocny i podlega wykonaniu- poinformował Sędzia Sądu Apelacyjnego Zygmunt Dudziński

Po usłyszeniu wyroku po twarzy Marii D.-L. popłynęły łzy! Wielkich emocji nie wytrzymał również były dyrektor MOSiR w Przeworsku, Tadeusz R., który po wyjściu z sądu zasłabł i wezwano pogotowie.

Na sali sądowej było ich czworo

Przed sądem stanęło czworo oskarżonych. Sprawa dotyczyła: - (...) Marii D.-L., która jako była Burmistrz Miasta Przeworska została oskarżona (i skazana nieprawomocnie przez Sąd Okręgowy w Przemyślu na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby oraz karę grzywny w wysokości 20 000 złotych, także: zobowiązana do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonej Gminy Miejskiej Przeworsk) za przekroczenie swoich uprawnień jako funkcjonariusza publicznego, Zbigniewa M., który jako wynajmujący Zajazd „Pastewnik” w Przeworsku został oskarżony (i skazany nieprawomocnie przez Sąd Okręgowy w Przemyślu na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby oraz karę grzywny w wysokości 30 000 złotych, także: zobowiązany do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonej Gminy Miejskiej Przeworsk) za doprowadzenie Gminy Miejskiej Przeworsk do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, Tadeusza R., który jako funkcjonariusz publiczny (Dyrektor MOSiR w Przeworsku) został oskarżony (i skazany nieprawomocnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Przemyślu na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby oraz karę grzywny w wysokości 30 000 złotych) za przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w konsekwencji: działanie na szkodę interesu publicznego oraz Henryka S., który jako kierownik budowy i członek komisji do odbioru końcowego robót w Zajeździe „Pastewnik” w Przeworsku został oskarżony (i skazany nieprawomocnie przez Sąd Okręgowy w Przemyślu na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby oraz karę grzywny w wysokości 20 000 złotych) za poświadczenie nieprawdy w protokołach z odbioru końcowego robót budowlanych na obiekcie Zajazd „Pastewnik” w Przeworsku - informował przed rozprawą 25 stycznia Rzecznik Prasowy Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Sędzia Sądu Apelacyjnego Zygmunt Dudziński .

