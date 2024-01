Była burmistrz Przeworska niebawem usłyszy prawomocny wyrok

Szeroką informację na temat procesu byłej burmistrz Przeworska Marii D. L. podał Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, gdzie właśnie toczy się proces apelacyjny -Na dzień 18 stycznia 2024 roku na godz. 9:30 został wyznaczony kolejny – po wznowieniu postępowania w dniu 3 lipca 2023 roku w celu uzupełnienia materiału dowodowego – termin rozprawy w sprawie o sygnaturze(...) w stosunku do czterech osób: Marii D.-L., która jako była Burmistrz Miasta Przeworska została oskarżona (i skazana nieprawomocnie przez Sąd Okręgowy w Przemyślu na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby oraz karę grzywny w wysokości 20 000 złotych, także: zobowiązana do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonej Gminy Miejskiej Przeworsk) za przekroczenie swoich uprawnień jako funkcjonariusza publicznego, Zbigniewa M., który jako wynajmujący Zajazd „Pastewnik” w Przeworsku został oskarżony (i skazany nieprawomocnie przez Sąd Okręgowy w Przemyślu na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby oraz karę grzywny w wysokości 30 000 złotych, także: zobowiązany do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonej Gminy Miejskiej Przeworsk) za doprowadzenie Gminy Miejskiej Przeworsk do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, Tadeusza R., który jako funkcjonariusz publiczny (Dyrektor MOSiR w Przeworsku) został oskarżony (i skazany nieprawomocnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Przemyślu na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby oraz karę grzywny w wysokości 30 000 złotych) za przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w konsekwencji: działanie na szkodę interesu publicznego oraz Henryka S., który jako kierownik budowy i członek komisji do odbioru końcowego robót w Zajeździe „Pastewnik” w Przeworsku został oskarżony (i skazany nieprawomocnie przez Sąd Okręgowy w Przemyślu na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby oraz karę grzywny w wysokości 20 000 złotych) za poświadczenie nieprawdy w protokołach z odbioru końcowego robót budowlanych na obiekcie Zajazd „Pastewnik” w Przeworsku. Czyny zarzucane wymienionym oskarżonym dotyczą okresu 2010 – 2012 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie rozpozna apelację obrońców oraz apelację prokuratora od ww. nieprawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu- czytamy w oświadczeniu. W czwartek 18 stycznia 2024roku odbyła się kolejna rozprawa byłej burmistrz i pozostałych oskarżonych -W dniu 18 stycznia 2024 r. Sąd postanowił odroczyć wydanie wyroku do dnia 25 stycznia 2024 r.(...). Podczas rozprawy w dniu 18 stycznia 2024 roku zostały przedstawione apelacje przez Prokuratora Okręgowego w Przemyślu, który złożył tę apelację na niekorzyść jednego z oskarżonych. Zostały przedstawione także apelacje przez obrońców trzech oskarżonych - gdyż jeden oskarżony nie ma obrońcy - oraz swoje stanowisko przedstawił radca prawny reprezentujący pokrzywdzoną Gminę Przeworsk - aczkolwiek sama Gmina apelacji nie składała. Te wszystkie apelacje będą przedmiotem oceny podczas narady sędziowskiej, co będzie skutkowało wydaniem określonego wyroku- poinformował Rzecznik Prasowy Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Sędzia Sądu Apelacyjnego Zygmunt Dudziński

