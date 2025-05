Co robić, gdy ukąsi żmija? Ratownicy przed majówką przypominają o zagrożeniach

Podkarpacie. Straż Graniczna zatrzymała luksusowe auta z kradzieży

Zatrzymanie drugiego auta było wynikiem współdziałania śledczych z Bieszczadzkiego Oddziału SG, Komendy Stołecznej Policji w Warszawie i policjantów służących w porcie morskim w Antwerpii (Belgia). Dzięki informacjom przekazanym przez polskich mundurowych tamtejsze służby nie dopuściły do załadunku auta marki BMW M2 (rok produkcji 2024).

Pojazd o wartości 300 tys. złotych został skradziony dzień wcześniej, tj. w poniedziałek, 28 kwietnia, na terytorium Polski. Zatrzymano go podczas załadunku do kontenera i wysyłki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze policji belgijskiej.

Z kolei w przypadku elektrycznej kii nie skończyło się tylko na przejęciu wartego 250 tys. zł auta. Na miejscu zdarzenia przebywał 40-letni Ukrainiec, właściciel posesji, który został przesłuchany w charakterze świadka. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.

- Od początku 2025 roku dzięki działaniom funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG, a także współpracy z innymi służbami, wykryto 65 pojazdów pochodzących z przestępstwa. Pojazdy zostały zatrzymane na terenie kraju oraz za granicą, a ich łączna szacunkowa wartość wynosi ponad 7,6 mln złotych - poinformowali mundurowi w komunikacie.