Pomarańczowe ostrzeżenie i alert RCB. Upał 35 stopni to jeszcze nic

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami obowiązuje we wtorek (16 lipca 2024) do godz. 22.00.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad - podaje IMGW.

W dodatku wciąż aktualne jest ostrzeżenie przed upałami (również drugiego stopnia) i obowiązuje do środy 17 lipca.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 23°C - czytamy na stronie IMGW.

Pogodowa masakra na Podkarpaciu. Wysłano alerty

Również we wtorek (16 lipca 2024) mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB.

- Uwaga! Dziś (16.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - można przeczytać.

Alert został wysłany do mieszkańców 15 województw!

Upały - śmiertelne zagrożenie. Policja apeluje

Podkarpaccy policjanci przypominają, że upały mogą stanowić śmiertelne zagrożenie! Apelują, by podczas upalnych dni, nawet na chwilę, nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. Nagrzane wnętrze pojazdu może zagrażać ich życiu i zdrowiu! Policjanci apelują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem.

- Wybierając się w daleką podróż warto zabrać ze sobą odpowiednią ilość płynów. W samochodzie powinna być butelka wody, dzięki temu jeśli znajdziemy się w korku lub zepsuje nam się klimatyzacja, a w najgorszym przypadku samochód, woda może pomóc w uzupełnieniu płynów w organizmie - czytamy.

