Znamy szczegóły!

Potworna zbrodnia w Uluczu mrozi krew w żyłach. 43-letni Marek był bez szans

We wtorek wieczorem (7 stycznia) we wsi Ulucz w powiecie brzozowskim doszło do potwornej zbrodni. Starszy mężczyzna podczas domowej awantury miał rzucić się z nożem na młodszego. Ciosy w klatkę piersiową spowodowały natychmiastową śmierć 43-letniego Marka.