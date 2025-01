To już 10. Orszak

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w listopadzie 2023 r. w Rzeszowie. 16-letni wówczas Kyrylo H. miał zaatakować na ulicy Mikołajczyka 12-letnią Anastazję, gdy ta szła do sklepu i zadać jej nożem kilka ciosów w szyję i głowę. Dziewczynka przeszła kilka operacji. Nie widzi na jedno oko.

Jak ustaliła PAP Kyrylo H. i Anastazja mieszkali w tym samym bloku w Rzeszowie, ale się nie znali. Napaść na 12-letnią Anastazję miała nie być pierwszym atakiem 16-latka. Jak udało się nam ustalić, młody mężczyzna wcześniej miał zaatakować inną dziewczynkę w rzeszowskim Parku Sybiraków.

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 12-latki. Kyrylo H. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa Anastazji, spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz grożenie innej dziewczynce śmiercią. Grozi mu do 25 lat więzienia.

W grudniu 2023 r., decyzją sądu rodzinnego Kyrylo H. trafił do schroniska dla nieletnich w warunkach wzmożonego nadzoru wychowawczego. Podczas posiedzenia sądu dotyczącego umieszczenia go w schronisku dla nieletnich, młody mężczyzna przyznał się do postawionych mu zarzutów.

Atak w Rzeszowie. Kyrylo H. trafił z poprawczaka do aresztu

Jak poinformował w środę (8 stycznia 2025) PAP prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, zachowanie Kyryla H. w schronisku było naganne, sprawiał ogromne kłopoty.

- Dyrektor placówki pięciokrotnie informował prokuraturę o jego agresywnym zachowaniu – dodał.

Jak ustaliła PAP, nastolatek miał kłopoty z prawem także w swoim kraju, jeszcze przed przyjazdem do Polski.

Prok. Ciechanowski przekazał PAP, że Kyrylo H. skończył 18 lat. W związku z tym, a także w związku z zagrożeniem wysoką karą oraz nagannym zachowaniem nastolatka w poprawczaku, prokuratura zawnioskowała do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o zastosowanie wobec niego aresztu na trzy miesiące, czyli środka zapobiegawczego stosowanego dla dorosłych.

Sąd uwzględnił ten wniosek i zastosował wobec 18-latka areszt do końca marca. Prok. Ciechanowski dodał, że w tym terminie prokurator prowadzący planuje zakończyć śledztwo i skierować akt oskarżenia do sądu.

