Do tego szokującego ataku doszło w poniedziałek (13 listopada 2023) o godz. 17.00 na ul. Mikołajczyka Rzeszowie. 12-letnia obywatelka Ukrainy, Anastasia szła do osiedlowego sklepu, do którego z bloku w którym mieszkała miała około kilkadziesiąt metrów. Nagle od tyłu miał podejść do niej mężczyzna i zadać dziewczynce kilka ciosów ostrym narzędziem w okolicach szyi oraz głowy. Dziecko przewieziono do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2, gdzie przeszła operację części szczękowo-twarzowej. Operacji w późniejszym czasie było więcej. Dziewczynka po dziś dzień zmaga się z następstwami tego zdarzenia. Po napaści straciła wzrok w lewym oku i wiele wskazuje, że może już go nigdy nie odzyskać.

Funkcjonariusze z Rzeszowa, natychmiast rozpoczęli poszukiwania napastnika.

- Jak ustalono, 12-latka została zraniona ostrym narzędziem przez nieznanego napastnika. Z relacji matki pokrzywdzonej dziewczynki wynikało, że wspólnie ze swoimi dwiema córkami wracała do domu. 12-latka została przed blokiem ponieważ miała pójść do sklepu i wówczas została zaatakowana. Dziewczynka zdoła jeszcze poinformować o całej sytuacji swoją matkę, która wezwała pomoc. Ranna nastolatka została przewieziona do szpitala. Funkcjonariusze od razu rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia, ale przede wszystkim ich celem było ustalenie i zatrzymanie sprawcy, żeby wyeliminować możliwość zaistnienia podobnej sytuacji. Policjanci sprawdzali każdy trop i sygnał, który mógłby przyczynić się do zatrzymania napastnika. Ich determinacja przyniosła efekty. 14 listopada 2023 roku po południu, rzeszowscy policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. Okazał się nim 16-letni mieszkaniec Rzeszowa. Trafił do Policyjnej Izby Dziecka- informowała tuż po zdarzeniu rzeszowska policja.

Kyrylo H. zatrzymany. Został umieszczony w ośrodku dla nieletnich

Podejrzanym napastnikiem okazał się Kyrylo H. z Ukrainy, który wraz ze swoją rodzinę mieszka w Rzeszowie. Napaść na 12-letnią Anastazję miała nie być pierwszym atakiem 16-latka. Jak udało się nam ustalić, młody mężczyzna wcześniej miał zaatakować inną dziewczynkę w rzeszowskim Parku Sybiraków. 16 listopada 2023 Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie o umieszczeniu Kyrylo H. w ośrodku dla nieletnich na okres 3 miesięcy (przebywa tam po dziś dzień). Wówczas młody Ukrainiec przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia przed sądem

Rok po tym jak Kyrylo H. stanął przed sądem, został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. We wtorek 12 listopada 2024 roku prokurator przedstawił mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i usiłowanie zabójstwa. Za zarzucane przestępstwo, mężczyźnie grozi 25 lat pozbawienia wolności. Przed prokuratorem siedemnastolatek nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Kyrylo H. ciągle przebywa w ośrodku dla nieletnich na lubelszczyźnie. Gdy osiągnie pełnoletność, trafi do aresztu. Prokuratura wystąpi z wnioskiem o przebadanie poczytalności młodego mężczyzny. Od opinii biegłych będzie zależało czy zostanie skierowany akt oskarżenia przeciwko nastolatkowi z Ukrainy. Jeżeli chłopak okaże się niepoczytalny zostanie umieszczony w placówce medycznej.