Rzeszów. Atak nożownika na 12-latkę. Anastasia straci wzrok?

Utrata wzroku w jednym oku grozi 12-letniej Anastasii, ofiary ataku nożownika w Rzeszowie - informuje PAP. Od 13 listopada, gdy doszło do zdarzenia, dziewczynka przeszła serię operacji; ostatnią w piątek, 1 grudnia. - Zabieg polegał na zeszyciu powieki, która została celowo rozcięta w poprzednim zabiegu, wykonanym bezpośrednio po urazie, aby zmniejszyć ciśnienie w oczodole, aby to z kolei nie doprowadziło do ślepoty gałki ocznej. Jednak okazało się to nieskuteczne i doszło do ślepoty gałki ocznej – powiedział w rozmowie z PAP Andrzej Sroka, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Rzeszowie.

Podejrzany 16-latek może odpowiadać jako osoba dorosła

Dziewczynka opuści placówkę już w sobotę, a lekarze informują, że jej raną powinna się wkrótce zagoić. Mama poszkodowanej założyła zbiórkę na rzecz córki, którą można wspomóc pod tym LINKIEM, bo niezależnie od problemów ze wzrokiem czeka ją jeszcze rehabilitacja. Koszmar 12-latki trwa od kilku tygodni, gdy została ciężko raniona nożem w okolice szyi i głowy, otrzymując w sumie kilka ciosów. Podejrzanym o ten czyn jest 16-letni Kyryło H., będący podobnie jak jego ofiara obywatelem Ukrainy. Chłopak został na razie umieszczony w ośrodku dla nieletnich, ale być może będzie odpowiadał przed sądem jako osoba dorosła.

- Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczyło schronisko dla nieletnich w Dominowie pod Lublinem, gdzie 16-letni Kyrylo H. został już przewieziony. Biegli z zakresu psychiatrii i psychologii przebadają 16-latka i wydadzą opinię, czy może on odpowiadać jako osoba dorosła za usiłowanie zabójstwa dziewczynki - informuje PAP.