Protest rolników. Sprawdź, którędy nie przejedziesz! Blokady i objazdy na Podkarpaciu

CO POLICJA ZASTAŁA W DOMU?

Protest rolników. Gdzie pojawią się utrudnienia na Podkarpaciu?

Protest rolników 20 lutego 2024 roku obejmie większość województwa podkarpackiego. Rolnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego Zielonego Ładu i masowemu napływowi towarów z Ukrainy.

- To na razie jest strajk ostrzegawczy w Przeworsku. Widać tutaj około 200 ciągników i innych pojazdów. Jeżeli będzie trzeba i nic się nie zmieni przez te najbliższe dni, nic nam nie zaproponują ten strajk się zaostrzy! Nie skończy się tylko na tym co teraz jest! Nie zablokujemy tylko zjazdu z autostrady. Zablokujemy całe miasto i jak zajdzie taka potrzeba to i autostradę. Stanęliśmy w takim miejscu, że albo przetrwamy, albo umrzemy, a razem z rolnikiem umrze wszystko - mówił nam podczas protestu w Przeworsku Stanisław Duchań, strajkujący rolnik.

Utrudnienia obejmą następujące powiaty na Podkarpaciu. Lokalne komendy policji podały szczegółowe trasy, którymi kierowcy nie przejadą oraz poinformowały o objazdach.

Powiat ropczycko-sędziszowski, godz. 9-18

"Deklarowana przez protestujących trasa przejazdu będzie obejmowała trasę Sędziszów Małopolski- Ropczyce-Sędziszów Małopolski (droga DK94)

Protestujący z ul. Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim, pojadą na rondo 650-lecia w Ropczycach, następnie zawrócą do Sędziszowa Małopolskiego, dojadą do ronda na ul. Księżomost, skąd wrócą na ul. Węglowskiego."

Powiat kolbuszowski, godz. 9-14

"Od drogi krajowej nr 9, od ronda Lubomirskich w kierunku ronda kpt. Józefa Batorego, a następnie drogi wojewódzkiej 875 od ronda kpt. Józefa Batorego przez most im. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ronda im. Stanisława Mazana."

Objazdy:

"Dla pojazdów ciężarowych:

( DK9) Kolbuszowa ul. Wiktora, ul. ks.L.Ruczki, ul. Tyszkiewiczów, w kierunku DW875 Dzikowiec –Cmolas;( DK9) Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec-Raniżów-Sokołów Młp., w kierunku DW 875, S-19;(DW875) Kosowy – Hucina - Niwiska-Leszcze-Kamionka, w kierunku autostrady A4;(DK9) Kolbuszowa Górna-DW987-Kolbuszowa ul. Piłsudskiego – ul. Obrońców Pokoju - Niwiska – Kosowy – DW875;

Dla samochodów osobowych:

(DK9) Zarębki-Werynia-Kłapówka-Widełka;(DW875) Świerczów – Kolbuszowa ul. Brata Alberta, Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju, ul. Piłsudskiego, Kolbuszowa Górna, kierunek rondo na drodze DW987"

Powiat jasielski - trzydniowy protest!

"20 lutego (wtorek) od godz. 11 do północy dnia 23 lutego (piątek) planowany jest protest rolników. Uczestnicy mają całkowicie zablokować rondo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 oraz łącznika KG2 drogi wojewódzkiej nr 992."

Policjanci przygotowali rozszerzoną mapę objazdów, którą można zobaczyć tutaj.

Powiat krośnieński, od godz. 9

"Planowany protest ma się rozpocząć jutro około godz. 9. Rolnicy wyruszą swoimi pojazdami z Targowisk i będą się przemieszczać drogą krajową nr 19, w kierunku Dukli."

Powiat sanocki, godz. 9-14

"Sytuacja ta może powodować utrudnienia w ruchu na ul. Krakowskiej w Sanoku, od Ronda im. Św. Andrzeja Boboli do Ronda im. Zdzisława Beksińskiego."

Powiat przemyski

"W związku z planowanymi na jutrzejszy dzień akcjami protestacyjnymi, na terenie powiatu przemyskiego i terenie miasta Przemyśla mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Apelujemy do kierowców o zrozumienie i cierpliwość na drogach.

W przypadku pojawianie się utrudnień, policjanci na bieżąco będą podejmować działania, w celu zapewnienie porządku, jak też drożności dróg krajowych nr 77 i 28 oraz na terenie miasta."

Powiat mielecki

"W związku z możliwymi utrudnieniami na drogach, policjanci przypominają, że na drodze od strony terminala LHS Durdy (powiat Tarnobrzeski) w kierunku powiatu mieleckiego obowiązują ograniczenia tonażowe."

Powiat leżajski, godz. 10-17

"Mieszkańcy powiatu leżajskiego powinni spodziewać się możliwych utrudnień na drodze krajowej nr 77, drodze wojewódzkiej nr 877 oraz na ulicach Leżajska. W związku z tym apelujemy do wszystkich kierowców o wyrozumiałość oraz cierpliwość. "

Powiat tarnobrzeski, godz. 11

"20 lutego br. o godz. 11, droga wojewódzka nr 872 relacji Majdan Królewski – Baranów Sandomierski w miejscowości Durdy będzie całkowicie zablokowana.

Planowany jest objazd drogą wojewódzką nr 985 relacji Tarnobrzeg - Mielec lub drogą krajową nr 9 relacji Radom – Rzeszów."

Powiat dębicki, godz. 10-16

"Deklarowana przez protestujących trasa przejazdu będzie obejmować odcinek drogi krajowej nr 94, od Machowej przez Pilzno do Parkosza.

Kierowcą jadącym od Dębicy w kierunku Tanowa zaleca się podróżowanie przez miejscowości: Gumniska, Braciejowa, Głobikowa, Siedliska Bogusz, Kamienica Dolna, przez Jodłową lub Lubcze. Drugi zalecany objazd to trasa przez Straszęcin, Czarną, Żdżary, Pogórską Wolę w kierunku Tarnowa.

Kolejne utrudnienia będą w rejonie rond przy wjeździe na autostradę w miejscowościach Pustynia i Żyraków. Protest i związana z nim reorganizacja ruchu mają występować pomiędzy godziną 10 - 16."

Protest rolników z całego Podkarpacia w Przeworsku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.