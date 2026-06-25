Radziecka bomba lotnicza wstrzymała budowę S19. Miała w sobie 50 kg trotylu

Na obszarze realizacji strategicznego odcinka trasy S19 Dukla-Barwinek ekipy budowlane znalazły groźny obiekt z czasów drugiej wojny światowej .

. Odkryta radziecka bomba lotnicza FAB-100 charakteryzowała się wagą stu kilogramów i posiadała wewnątrz około pięćdziesięciu kilogramów materiału wybuchowego, co stwarzało ryzyko dewastacji ogromnego terenu.

Przeczytaj, w jaki sposób błyskawicznie zainterweniowały odpowiednie jednostki celem unieszkodliwienia śmiercionośnego ładunku oraz czy udało się bez przeszkód kontynuować ważne roboty drogowe.

Ten niezwykle groźny ładunek wybuchowy ważył około stu kilogramów i posiadał w swoim wnętrzu niemal pięćdziesiąt kilogramów materiału wybuchowego.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wydali w tej sprawie oświadczenie. „Ze względu na potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa prowadzonych prac, wyznaczono strefę niebezpieczną w promieniu od 1000 do 1200 metrów od miejsca zalegania niewybuchu” – przekazała GDDKiA.

Na miejsce natychmiast wezwano specjalistyczny patrol saperski, który postępował zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi. Wojskowi eksperci sprawnie zabezpieczyli teren wokół ładunku i zajęli się jego profesjonalną neutralizacją. Szczęśliwie proces wydobycia powojennego znaleziska przebiegł bez zakłóceń, co umożliwiło wykonawcom powrót na plac budowy i kontynuowanie przerwanych robót.