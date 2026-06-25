Radziecka bomba lotnicza wstrzymała budowę S19. Miała w sobie 50 kg trotylu

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-25 14:15

W trakcie powstawania nowego fragmentu drogi ekspresowej S19 między Duklą a Barwinkiem drogowcy odkryli niebezpieczny relikt z przeszłości. Osoby zaangażowane w realizację tego kluczowego projektu natknęły się na obiekt stwarzający ogromne zagrożenie dla otoczenia. Bezpośrednio na trasie budowanych pasów jezdni spoczywała pozostałość po drugiej wojnie światowej, którą okazała się radziecka bomba lotnicza typu FAB-100.

niewybuch s19
Autor: GDDKIA/ Materiały prasowe
  • Na obszarze realizacji strategicznego odcinka trasy S19 Dukla-Barwinek ekipy budowlane znalazły groźny obiekt z czasów drugiej wojny światowej.
  • Odkryta radziecka bomba lotnicza FAB-100 charakteryzowała się wagą stu kilogramów i posiadała wewnątrz około pięćdziesięciu kilogramów materiału wybuchowego, co stwarzało ryzyko dewastacji ogromnego terenu.
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Ten niezwykle groźny ładunek wybuchowy ważył około stu kilogramów i posiadał w swoim wnętrzu niemal pięćdziesiąt kilogramów materiału wybuchowego.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wydali w tej sprawie oświadczenie. „Ze względu na potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa prowadzonych prac, wyznaczono strefę niebezpieczną w promieniu od 1000 do 1200 metrów od miejsca zalegania niewybuchu” – przekazała GDDKiA.

Na miejsce natychmiast wezwano specjalistyczny patrol saperski, który postępował zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi. Wojskowi eksperci sprawnie zabezpieczyli teren wokół ładunku i zajęli się jego profesjonalną neutralizacją. Szczęśliwie proces wydobycia powojennego znaleziska przebiegł bez zakłóceń, co umożliwiło wykonawcom powrót na plac budowy i kontynuowanie przerwanych robót.

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