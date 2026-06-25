Pogoda dla Rzeszowa: 26-28 czerwca

Mieszkańcy Rzeszowa mogą szykować się na w pełni letni weekend. Prognozy na najbliższe dni nie przewidują żadnych opadów, a na niebie dominować będzie słońce. Kluczowym elementem aury okaże się jednak temperatura, która z każdym dniem będzie systematycznie rosnąć, przynosząc w finale prawdziwie upalną pogodę.

Piątek: słoneczny i gorący początek weekendu

Już piątek przywita mieszkańców Rzeszowa bardzo wysokimi temperaturami. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 32 stopnie Celsjusza. Poranek i noc również będą bardzo ciepłe, z minimalną temperaturą na poziomie około 19 stopni. Przez cały dzień utrzyma się bezchmurne niebo. Ulgę w gorącym powietrzu może przynieść nieco silniejszy niż w pozostałe dni wiatr, którego średnia prędkość wyniesie około 4 m/s.

Sobota: spokojna aura przed skokiem temperatury

W sobotę pogoda w Rzeszowie będzie bardzo podobna do piątkowej, choć z kilkoma drobnymi różnicami. Temperatura maksymalna utrzyma się na zbliżonym poziomie i osiągnie blisko 32 stopnie. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najchłodniejsza w trakcie całego weekendu – słupki rtęci spadną do około 18 stopni. Na niebie wciąż nie pojawią się żadne chmury. Wiatr zdecydowanie osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s, co sprawi, że odczucie gorąca może być bardziej intensywne.

Niedziela: kulminacja upałów w Rzeszowie

Finał weekendu przyniesie do Rzeszowa prawdziwe apogeum wysokich temperatur. Niedziela zapowiada się jako najgorętszy dzień, z maksymalną temperaturą sięgającą aż 36 stopni Celsjusza. To wyraźny skok w porównaniu z poprzednimi dniami. Ciepła będzie również noc, podczas której temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Wiatr pozostanie łagodny, z prędkością około 3 m/s. Podobnie jak w piątek i sobotę, przez cały dzień będzie bezchmurnie.

Jak spędzić taki weekend w Rzeszowie?

Taka pogoda to idealna okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu, szczególnie w miejscach, gdzie można znaleźć trochę cienia lub ochłody. Miejskie parki i tereny zielone będą doskonałym wyborem na spokojny relaks. Warto również rozważyć wypoczynek w pobliżu wody. Niedzielny upał może być jednak męczący, dlatego w najgorętszej części dnia dobrze jest unikać intensywnego wysiłku fizycznego i szukać wytchnienia w chłodniejszych miejscach, na przykład w klimatyzowanych wnętrzach czy w cieniu drzew.

Dane pogodowe: OpenWeather