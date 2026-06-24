Karambol na S19. Pod Rzeszowem zderzyło się sześć samochodów! Wielkie utrudnienia

- Poważny karambol z udziałem sześciu pojazdów zablokował drogę S19 pod Rzeszowem, powodując olbrzymie utrudnienia.
- W środę po południu zderzyły się dwa samochody ciężarowe i cztery osobówki na kluczowym odcinku trasy w kierunku Rzeszowa.
- Sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia, jakie wyznaczono objazdy i czy są poszkodowani, aby uniknąć paraliżu w podróży.
Aktualizacja
Jak poinformowała GDDKiA, rannych zostało pięć osób.
Wcześniej informowaliśmy:
Jak wynika ze wstępnych informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w środę 24 czerwca godz. 16:15 doszło do zderzenia aż sześciu pojazdów na drodze ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski - węzeł Jasionka w kierunku Rzeszowa.
Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i cztery samochody osobowe.
Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Karambol na S19. Utrudnienia
W związku z blokadą S19 w kierunku Rzeszowa, kierowcy muszą liczyć się z koniecznością korzystania z objazdów. Ruch został przekierowany na drogę wojewódzką numer 878 (DW878), która wcześniej była częścią drogi krajowej numer 19 (DK19).
Służby szacują, że utrudnienia na S19 mogą potrwać nawet do pięciu godzin.