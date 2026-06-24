Karambol na S19. Pod Rzeszowem zderzyło się sześć samochodów! Wielkie utrudnienia

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-24 17:44

Na drodze S19 w okolicach Jasionki, na odcinku węzeł Sokołów Małopolski – węzeł Jasionka, doszło do zderzenia aż sześciu pojazdów, co natychmiast wywołało olbrzymie utrudnienia w ruchu. Sytuacja jest szczególnie poważna dla kierowców zmierzających w kierunku Rzeszowa, gdyż trasa została całkowicie zablokowana. 

Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi światłami sygnalizacyjnymi na dachu, symbolizujący interwencję służb po karambolu sześciu pojazdów na drodze S19 pod Rzeszowem, o czym można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com
  • Poważny karambol z udziałem sześciu pojazdów zablokował drogę S19 pod Rzeszowem, powodując olbrzymie utrudnienia.
  • W środę po południu zderzyły się dwa samochody ciężarowe i cztery osobówki na kluczowym odcinku trasy w kierunku Rzeszowa.
  • Sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia, jakie wyznaczono objazdy i czy są poszkodowani, aby uniknąć paraliżu w podróży.

Aktualizacja

 Jak poinformowała GDDKiA, rannych zostało pięć osób. 

Wcześniej informowaliśmy:

Jak wynika ze wstępnych informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w środę 24 czerwca godz. 16:15 doszło do zderzenia aż sześciu pojazdów na drodze ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski - węzeł Jasionka w kierunku Rzeszowa.

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i cztery samochody osobowe.

Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Karambol na S19. Utrudnienia

W związku z blokadą S19 w kierunku Rzeszowa, kierowcy muszą liczyć się z koniecznością korzystania z objazdów. Ruch został przekierowany na drogę wojewódzką numer 878 (DW878), która wcześniej była częścią drogi krajowej numer 19 (DK19).

Służby szacują, że utrudnienia na S19 mogą potrwać nawet do pięciu godzin.

Polecany artykuł:

Potężny pożar wysypiska w Chorzowie. Ogień strawił 1000 m2. W akcji strażacy z …
Zabójca z Mierzawy doprowadzony do prokuratury
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki