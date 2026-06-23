Szokujący atak na 80-letnią kobietę. Po ponad roku taka zmiana. Zmieniono zarzuty dla Kamili B.

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-23 14:36

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu zamknęła śledztwo i przekazała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Kamili B. Kobieta odpowie za usiłowanie zabójstwa starszej pani. Zmiana zarzutów nastąpiła po ponad roku prowadzenia sprawy.

Samochód policyjny z niebiesko-białym pasem i napisem POLICJA na drzwiach, stojący na brukowanej ulicy. Obok widoczny fragment innego samochodu. Artykuł na naszym portalu opisuje sprawę usiłowania zabójstwa w Jarosławiu.
Autor: Pexels.com

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Nowe zarzuty dla Kamili B. po ponad roku

Na wczesnym etapie dochodzenia Kamila B. usłyszała zarzut wyrządzenia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jednakże, jak wskazują akta sprawy, dogłębne zbadanie zebranego materiału dowodowego skłoniło prokuratorów do modyfikacji zarzutu na usiłowanie zabójstwa połączone z wywołaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej.

Działając z zamiarem ewentualnym usiłowała pozbawić życia  80 – letnią Genowefę Z., poprzez zadawanie uderzeń rękami i ciosów nożem, czym spowodowała obrażenia ciała stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, przy czym zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na udzieloną  pokrzywdzonej pomoc medyczną – informuje prokurator  Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej  Bożena Harasz-Wołoszyn.

Tymczasowy areszt dla podejrzanej o atak na 80-latkę

Dokument oskarżycielski został skierowany do Sądu Okręgowego w Przemyślu 17 czerwca 2026 roku. Podejrzana odpowie przed wymiarem sprawiedliwości za próbę morderstwa i doprowadzenie do poważnych obrażeń u starszej kobiety.

Oskarżona nie przyznaje się do usiłowania zabójstwa

Od chwili ujęcia przez stróżów prawa, co miało miejsce 8 maja 2025 roku, wobec Kamili B. nieprzerwanie stosowana jest izolacja w postaci tymczasowego aresztu. Podczas przesłuchań w prokuraturze kobieta stanowczo zaprzeczyła, jakoby dopuściła się zarzucanych jej przestępstw. Co istotne, po tym jak śledczy zmienili jej zarzuty na usiłowanie zabójstwa, podejrzana skorzystała z prawa do milczenia, odmawiając składania jakichkolwiek wyjaśnień i nie odpowiadając na zadawane jej pytania.

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