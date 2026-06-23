Atak nożownika na parkingu! Zaatakował 22-letnią kobietę. Złamany nóż uratował życie?

Brutalny atak nożownika w Krośnie.

Dramatyczny moment, w którym ostrze noża złamało się, mógł zadecydować o przeżyciu ofiary, choć napastnik kontynuował atak.

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Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się na jednym z parkingów w Krośnie, w województwie podkarpackim. 27-letni mężczyzna miał zaatakować 22-letnią kobietę. Według ustaleń prokuratury miał ugodzić 22-latkę kilkanaście razy, aż złamał się nóż.

Dramat rozegrał się 21 czerwca 2026 roku przy ulicy Legionów w Krośnie. Prokuratura Okręgowa w Krośnie poinformowała właśnie o postawieniu zarzutów 27-letniemu mężczyźnie w związku z usiłowaniem zabójstwa. Jak wynika z z ustaleń prokuratury, podejrzany, działając w zamiarze bezpośredniego pozbawienia życia, miał kilkunastokrotnie ugodzić pokrzywdzoną nożem kuchennym o długości ostrza 11,5 cm. Atak był wymierzony w głowę oraz przedramiona kobiety. To, co nastąpiło później, mogło zadecydować o losie ofiary. W trakcie brutalnego ataku, ostrze noża złamało się, uniemożliwiając napastnikowi kontynuowanie ciosów z taką samą siłą i precyzją. To jednak go nie powstrzymało. Z ustaleń prokuratury wynika, że wtedy mężczyzna miał zacząć uderzać pokrzywdzoną złamaną rękojeścią noża, w wyniku czego kobieta doznała złamania nosa. Ponadto, w wyniku wcześniejszych uderzeń, miała rany kłute przedramion oraz rany cięte policzka i skroni.

Obrażenia te zostały sklasyfikowane jako naruszenie czynności narządów ciała trwające nie dłużej niż 7 dni.

Jak ustalono w toku śledztwa pokrzywdzona z napastnikiem znali się przed zdarzeniem. Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia – informuje dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowe w Krośnie.

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Podejrzany 27-latek, mieszkaniec powiatu jasielskiego, przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia w prokuraturze. W dniu 22 czerwca 2026 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Krośnie ogłosił 27 letniemu mieszkańcowi powiatu jasielskiego zarzut działania w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej, usiłował dokonać jej zabójstwa.

Następnie, we wtorek 23 czerwca 2026 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Krośnie skierował do Sądu Rejonowego w Krośnie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, a z uwagi na jego dobro, dalsze informacje nie są na razie udzielane.