Koniec obławy na "nożownika z Mierzawy". Były policjant trafił do aresztu po zabójstwie teścia

Zatrzymanie po trzydniowej obławie

Intensywne poszukiwania w powiecie jędrzejowskim zakończyły się sukcesem. Policjanci ujęli 49-letniego mężczyznę, w przeszłości pracującego w policji, który podejrzewany jest o krwawą napaść na teściów w miejscowości Mierzawa, w wyniku której życie stracił 80-letni mężczyzna. Śledczy postawili mu już zarzuty, a wymiar sprawiedliwości zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Dalsze kroki w śledztwie i aresztowanie podejrzanego

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 14 dni. Zanim jednak dojdzie do kluczowych czynności procesowych, mężczyzna musi zostać poddany rutynowemu badaniu lekarskiemu – powiedział Radiu ESKA prokurator Tomasz Rurarz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Harmonogram działań na wtorek jest napięty. Rano w Krakowie odbędzie się sekcja zwłok zamordowanego 80-latka. Prokurator prowadzący sprawę planuje przesłuchanie podejrzanego prawdopodobnie jutro, po zapoznaniu się z wynikami sekcji oraz opinią biegłych lekarzy. Sytuacja pozostaje dynamiczna, a śledczy czekają na ostateczne potwierdzenie terminów od prokuratora referenta - dodał prokurator Rurarz.

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Ujęcie poszukiwanego policjanta

Akcja służb w gminie Wodzisław trwała nieprzerwanie od piątku, 19 czerwca. Zwieńczeniem poszukiwań było ujęcie podejrzanego w poniedziałek po godzinie 12:20. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali 49-latka w niedalekiej odległości od jego miejsca zamieszkania.

Za mężczyzną wcześniej rozesłano list gończy. Jak przekazał mł. insp. Kamil Tokarski, pełniący funkcję rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie wydali postanowienie o przedstawieniu 49-latkowi zarzutów zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa.

Dramat po rodzinnej awanturze

Tragedia rozegrała się w ubiegły piątek. Z ustaleń policjantów wynika, że po kłótni z żoną, 49-latek skierował się do domu swoich teściów. Będąc na miejscu, zaatakował ich przy użyciu noża. Niestety, 80-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, a jego 76-letnia żona w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala. Po ataku sprawca natychmiast zbiegł z miejsca zbrodni.