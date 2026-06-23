Finał Festiwalu OFF Rzeszów. Ostatnia szansa na niezwykły spektakl

Inicjatywa Festiwal OFF Rzeszów to dzieło zespołu Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Od połowy czerwca widzowie mają okazję podziwiać przedstawienia przygotowane przez twórców sceny niezależnej z całego kraju. Geneza tego wydarzenia wiąże się z Festiwalem Nowego Teatru, w ramach którego już wcześniej funkcjonował nurt alternatywny. Początkowe powodzenie tego formatu pokazało wyraźnie, że widzowie są bardzo otwarci na nieszablonowe realizacje sceniczne, co w efekcie zaowocowało powołaniem do życia odrębnego festiwalu.

Nad kształtem całego przedsięwzięcia czuwa Katarzyna Knychalska, która jest założycielką oraz szefową wrocławskiej Fundacji Teatr-Nie Taki, a także wydawczynią i redaktorką naczelną serwisu Teatralny.pl oraz magazynu „nietak!t” zajmującego się tematyką teatrów niezależnych. Każde z festiwalowych przedstawień kończy się spotkaniem i dyskusją z udziałem artystów.

Festiwal OFF Rzeszów. Przegląd artystycznych wrażeń

Program festiwalu przyniósł różnorodne propozycje artystyczne. Teatr Komuna Warszawa zaprezentował sztukę „Kocham balet”, w której cztery tancerki przybliżyły kulisy baletowego kształcenia. Z kolei formacja Teatr CHOREA wraz z Chórem Spółdzielczym wystawiła projekt „Hoson Zes/ Lśnij”, oferując publiczności nowoczesne aranżacje utworów pochodzących z antycznej Grecji. Grupa Analog Collective przygotowała przedstawienie „Mleko w tubce – o dzieciństwie w latach 90.”, które pozwalało na sentymentalną podróż w przeszłość. Twórcy podzielili się swoimi wspomnieniami, z pozoru pełnymi beztroski, lecz w gruncie rzeczy kryjącymi nostalgię, a czasem traumę. Zespół Salman, Lewandowski i Bartnikowski zaprezentował „Marzyciela” – niekonwencjonalną opowieść o Juliuszu Osterwie, która momentami wymagała od widzów aktywnego zaangażowania.

Festiwal kończy się we wtorek, 23 czerwca 2026 roku. Na zakończenie wydarzenia, na Małej Scenie wystąpi Teatr Malabar Hotel, który zaprezentuje sztukę zatytułowaną „Nieosobni. Program romantyczny w czterech częściach podszyty mykologią, ezoteryką i psychotroniką”.