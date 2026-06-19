Krwawy atak nożownika w powiecie jędrzejowskim. Zięć zabił teścia i ciężko ranił teściową

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek, 19 czerwca niedługo po godzinie szesnastej w miejscowości Mierzawa w gminie Wodzisław. Ze wstępnych informacji zebranych przez śledczych wynika, że to właśnie wtedy 49-latek nagle rzucił się z nożem na rodziców swojej żony. Mimo błyskawicznie rozpoczętej akcji ratunkowej życia 80-latka ostatecznie nie udało się uratować. Poważnie ranna 76-letnia kobieta została pilnie przetransportowana do placówki medycznej, natomiast domniemany morderca zdołał uciec z posesji przed przyjazdem pierwszego patrolu.

Aktualnie prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant powiatowy policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy. Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi. Na miejscu zdarzenia trwają czynności procesowe wykonywane pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia, a także prowadzą intensywne działania zmierzające do sprawcy - powiedziała nam starszy sierżant Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Do szeroko zakrojonej akcji szybko dołączyli dodatkowi funkcjonariusze z kieleckich oddziałów prewencji, a także specjaliści pracujący z psami tropiącymi. Służby mundurowe nieustannie przeczesują okoliczne tereny w celu jak najszybszego namierzenia niebezpiecznego zbiega.