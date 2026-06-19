Krwawy atak nożownika w powiecie jędrzejowskim. Zięć zabił teścia i ciężko ranił teściową

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-06-19 19:46

W piątek, 19 czerwca w miejscowości Mierzawa rozegrał się prawdziwy dramat. 80-letni mężczyzna zginął od ciosów nożem, a jego 76-letnia małżonka w ciężkim stanie trafiła pod opiekę lekarzy. Podejrzany o ten brutalny atak uciekł z miejsca zbrodni, dlatego lokalne służby natychmiast rozpoczęły zmasowaną obławę. Szef jędrzejowskiej komendy ogłosił pełny alarm dla wszystkich mundurowych.

Policyjny radiowóz, typu furgon, stoi na tle sosnowego lasu podczas obławy na nożownika w Mierzawie, gdzie zięć zabił teścia i ranił teściową. Więcej szczegółów na temat tragedii znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Policja/ Materiały prasowe Tragedia w Mierzawie. Jedna osoba zginęła, druga została ranna, napastnik uciekł. Trwa policyjna obława

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek, 19 czerwca niedługo po godzinie szesnastej w miejscowości Mierzawa w gminie Wodzisław. Ze wstępnych informacji zebranych przez śledczych wynika, że to właśnie wtedy 49-latek nagle rzucił się z nożem na rodziców swojej żony. Mimo błyskawicznie rozpoczętej akcji ratunkowej życia 80-latka ostatecznie nie udało się uratować. Poważnie ranna 76-letnia kobieta została pilnie przetransportowana do placówki medycznej, natomiast domniemany morderca zdołał uciec z posesji przed przyjazdem pierwszego patrolu.

Aktualnie prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant powiatowy policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy. Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi. Na miejscu zdarzenia trwają czynności procesowe wykonywane pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia, a także prowadzą intensywne działania zmierzające do sprawcy - powiedziała nam starszy sierżant Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Do szeroko zakrojonej akcji szybko dołączyli dodatkowi funkcjonariusze z kieleckich oddziałów prewencji, a także specjaliści pracujący z psami tropiącymi. Służby mundurowe nieustannie przeczesują okoliczne tereny w celu jak najszybszego namierzenia niebezpiecznego zbiega.

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