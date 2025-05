Rowerzysta nie żyje. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu

Tragedia podczas wyścigu w Krośnie. Organizator wydał oświadczenie. "To dla nas niezwykle trudny moment"

Staranował motocyklistę i ciągnął go przez kilkadziesiąt metrów! Później zabrał telefon świadkowi wypadku

Do tego tragicznego wypadku doszło 26 maja 2025 roku około godz. 13 na drodze powiatowej w Rakszawie. - W stronę centrum wsi jechał 63-letni rowerzysta. W tym samym kierunku poruszał się 34-letni kierowca audi. Jak wstępnie ustalili policjanci, do potrącenia rowerzysty doszło najprawdopodobniej, gdy kierujący jednośladem zbliżał się do osi jezdni, aby następnie skręcić w drogę podporządkowaną. W wyniku zdarzenia kierujący audi zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie przydrożnej posesji - informuje Wojciech Gruca, Rzecznik Prasowy Policji w Łańcucie.

Na miejscu zdarzenia interweniowali także strażacy OSP Węgliska, którzy krótko zrelacjonowali służby obecne na miejscu. - Wypadek ze skutkiem śmiertelnym w Rakszawie. Siły i środki: OSP Węgliska, OSP Rakszawa, PSP Łańcut, Pogotowie ratunkowe, Policja, Prokurator - przekazali druhowie.

Czytaj też: Motocyklista uderzył w bariery. Tragiczny wypadek na S61

Tragiczny wypadek rowerzysty w Rakszawie. Nie żyje 63-letni mężczyzna

Pomimo natychmiastowej pomocy udzielonej przez świadków zdarzenia oraz załogę karetki pogotowia, życia 63-letniego mężczyzny nie udało się uratować. - Kierujący samochodem osobowym marki audi był trzeźwy i nie odniósł obrażeń - dodał policjant.

Czytaj też: Pijany kierowca zabił ciężarną 19-latkę. Wstrząsające szczegóły tragedii w Augustowie

Okoliczności tego tragicznego wypadku wyjaśniać będą policjanci pod nadzorem prokuratury. Mundurowi przypominają, że rowerzyści powinni zachowywać ostrożność, przestrzegać przepisów ruchu drogowego i korzystać z dedykowanych im tras (ścieżki rowerowe, drogi dla rowerów). Jeśli takich tras nie ma, powinni jeździć po poboczu, a jeśli pobocze nie nadaje się do jazdy, mogą poruszać się jezdnią, ale możliwie blisko prawej krawędzi. Warto też zachować zasadę ograniczonego zaufania, bo nawet jeśli rowerzysta ma pierwszeństwo na drodze, to ma zdecydowanie mniejsze szanse w zderzeniu z pojazdami mechanicznymi.