79-latek posądził żonę o zdradę. Zaatakował Bożenę młotkiem, gdy spała!

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski, do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (12/13 maja 2023) w jednym z mieszkań na osiedlu Dąbrowskiego w Rzeszowie. Chodzi o małżeństwo G.: 73-letnią Bożenę i 79-letniego Józefa.

Mężczyzna miał posądzić swoją żonę o zdradę, dlatego zaatakował ją śpiącą w łóżku młotkiem, uderzając ją głównie w głowę, a swój atak miał kontynuować również po obudzeniu się pokrzywdzonej i w trakcie jej próby ucieczki na klatkę schodową.

- Krzyki kobiety zaniepokoiły mieszkającego piętro niżej sąsiada, który udał się na górę i przez uchylone drzwi zobaczył, że sąsiadka próbuje wydostać się na zewnątrz, co uniemożliwiał jej mąż, trzymając drzwi wejściowe i kontynuując swój atak, w trakcie czego miał krzyczeć do pokrzywdzonej, że ją zabije. Nieskuteczne próba dostania się w/w świadka do mieszkania spowodowała, iż napastnik zaprzestał ataku, co wykorzystała pokrzywdzona i uciekła z mieszkania znajdując schronienie w mieszkaniu u sąsiada. Sam Józef G. zamknął się w mieszkaniu i podjął próbę samobójczą przy użyciu noża, którym zadał sobie co najmniej kilka ran kłutych klatki piersiowej i brzucha - przekazuje prokurator Ciechanowski.

Małżeństwo przebywa w szpitalu, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- W toku postępowania przeprowadzono szereg czynności, w tym zabezpieczono nóż, którym Józef G. najprawdopodobniej dokonał samookaleczeń, wykonano oględziny miejsca zdarzenia, w trakcie których zabezpieczono młotek, przesłuchano w charakterze świadków interweniującego sąsiada oraz pokrzywdzoną oraz uzyskano kserokopię dokumentacji medycznej z leczenia pokrzywdzonej - informuje Krzysztof Ciechanowski.

Jak zaznacza prokurator, w chwili obecnej niezbędne jest uzyskanie opinii lekarskiej w zakresie obrażeń doznanych przez pokrzywdzoną, od której treści będzie zależeć dalszy kierunek postępowania, w szczególności pozwoli ona na właściwe zakwalifikowanie zachowania Józefa G. Czynności z udziałem podejrzanego zostaną wykonane, kiedy jego stan zdrowia będzie na to pozwalał.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

