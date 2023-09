Samochód wjechał w wózek z 2-letnim dzieckiem! Horror na przejściu dla pieszych

Oszustwa na legionellę! Nie mieści się w głowie, co wymyślili

Do chwil grozy doszło na przejściu dla pieszych w Stalowej Woli na ul. Ofiar Katynia w środę (6 września 2023), po godz. 12.00. Auto uderzyło w wózek z dzieckiem! 2-letnia dziewczynka trafiła do szpitala.

- Z wstępnych ustaleń wynika, że kierująca audi, 25-latka zjeżdżając z ronda przy ul. Ofiar Katynia w kierunku ul. Popiełuszki, nie ustąpiła pierwszeństwa przechodzącej przez przejście dla pieszych kobiecie z wózkiem, w którym znajdowało się dwuletnie dziecko. Pojazd uderzył w wózek, który przewrócił się. Dwulatka z obrażeniami została przewieziona do szpitala - informuje KPP w Stalowej Woli.

Jak podkreślają mundurowi, zarówno kierująca audi, jak i matka dziecka były trzeźwe. Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Postępowanie w sprawie prowadzi stalowowolska policja.

Policjanci apelują do kierowców o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów i przypominają, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy zachować szczególną ostrożność.

