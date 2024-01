i Autor: KPP Przeworsk Seryjny włamywacz zdemolował kościół i ukradł pieniądze. Pies tropiący zaprowadził policjantów prosto do jego domu

Seryjny włamywacz zdemolował kościół i ukradł pieniądze. Pies tropiący zaprowadził policjantów prosto do jego domu

W miejscowości Ujezna na Podkarpaciu złapano 26-latka, który zdemolował kościół i ukradł z niego pieniądze. To było kolejne włamanie do tego kościoła w ciągu ostatniego miesiąca. Policjanci z Przeworska chcąc złapać seryjnego złodzieja wspomogli się psami tropiącymi. Na jego ślad wpadł pies "Luks", który doprowadził funkcjonariuszy prosto do domu złoczyńcy.