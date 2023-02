W bagażniku opla chciała przewieźć ptaka przez granicę. Papuga Żako trafi do zoo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie dla południowych powiatów województwa podkarpackiego. Żółty alert przed silnym mrozem obowiązuje od godz. 21.00 we wtorek (6 lutego 2023) do godz. 10.00 we wtorek (7 lutego 2023) w powiatach:

sanocki

leski

bieszczadzki

Prawdopodobieństwo oceniono na 85%.

- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -14°C. Wiatr o średniej prędkości do 10 km/h - przekazuje IMGW w komunikacie.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia? "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

