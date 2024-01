Silne podmuchy wiatru na Podkarpaciu. W tych powiatach będzie najgorzej

Najdziwniejsze aukcje WOŚP. Wycieczka do oczyszczalni ścieków i wejście do Lidla bez kolejki

Podkarpackie. Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem na 22-23.01.2024 r.

Od poniedziałku 22.01 o 4 rano i do wtorku 23.01 godz. 6 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje silny wiatr na całym południu Polski. IMGW wydało ostrzeżenie 1. stopnia, które obejmuje część województwa podkarpackiego. Wiatr wiejący z południowego zachodu będzie miał średnią prędkość od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h.

Ostrzeżenie IMGW dla województwa podkarpackiego obejmuje i: powiat jasielski, powiat sanocki, powiat leski, powiat bieszczadzki, powiat krośnieński i Krosno.

