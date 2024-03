Co roku, przed świętami Wielkiej Nocy cukiernicy mają ogrom pracy i uwijają się jak w ukropie, żeby zdążyć przygotować wszystkie pyszności, które już za kilka dni pojawią się na naszych stołach i w koszyczkach. W najsłynniejszej rzeszowskiej cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak na pokładzie potrzebne są wszystkie ręce. Każdego dnia pojawiają się tam klienci, którzy znają smak tych rzemieślniczych wyrobów i chcą mieć je u siebie na wielkanocnym stole. Nic dziwnego! Cukiernia co roku do swojej standardowej oferty świątecznej z babami, sernikami i mazurkami okraszonymi czekoladą oraz czekoladowymi ozdobami wprowadza jakieś nowości.

Tym razem hitem są wielkie świąteczne zające i kurczaki, które wyglądają jak pisanki z czekoladowymi pralinkami w środku! Chociaż przez ostatnie dni na Miodowej powstało ich mnóstwo, to każdy znajduje swój nowy dom. Są nie tylko urocze, ale i przepyszne! Wartością, z której słynie cukiernia dwóch przyjaciół Juliana Orłowskiego i Kazimierza Raka jest fakt, iż przygotowuje wyroby, które w całości są rękodziełem, a nie produkcją taśmową.

- W tym roku mamy nowość. Przygotowaliśmy ciasto jagodowe z musem z ciemnej czekolady dedykowane dla cukrzyków. Myślę, że tych osób jest coraz więcej w naszym społeczeństwie. A święta w naszym kraju, to nie ukrywajmy pewnego rodzaju obżarstwo, więc to taki ukłon w stronę tych, którzy na co dzień ograniczają cukier, by chociaż w święta mogli skosztować coś słodkiego, a nie przesłodzonego. Ciasto jagodowe dla cukrzyków zawiera naturalne cukry proste, czyli o wiele łatwiej przyswajalne. To nie jest tak, że to ciasto nie jest słodkie, bo jest słodkie, ale ten cukier zawarty w cieście jest dużo zdrowszy - zapewniał cukiernik Jakub Rak. Poniżej dalsza część artykułu.

Każda najmniejsza czekoladowa ozdoba - baba czy mazurek - jest dopieszczona przez cukierników, którzy trzymają w rękach każdy element ciasta, polewę czy masę. Grono ludzi z cukierni pracuje nad każdym słodkim kawałkiem, który przygotowany jest z miłością i największą starannością.

Pięknym elementem, który można zjeść, ale jest tak ładny, że trochę żal to robić, są ogromne pisanki obejmowane przez wielkanocnego zajączka. Wyrób jest nie tylko zachwycająco kolorowy, ale i cały wykonany z czekolady, a przez to nieodłącznie będzie się kojarzył z Wielkanocą i świątecznymi smakami. To już ostatni moment, aby sprawić sobie wyśmienite ciasta, czy czekoladowe ozdoby i zajączki, oraz baranki do koszyka. Z każdym dniem jest ich coraz mniej, a wiadomo, że Wielkanoc musi być słodka.

