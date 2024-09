Strażacy z Podkarpacia ruszyli na pomoc! Bohaterowie działają na terenach objętych powodzią

Trwa Festiwal OFF Rzeszów. Najlepsze spektakle artystów niezależnych na wyciągnięcie ręki

Marcin Betleja, Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na bieżąco przekazuje informacje dotycząca kolejnych strażaków, którzy zostali zadysponowani na tereny objęte powodzią. Jednym z pierwszych zespołów delegowanych na zalane tereny byli strażacy z Mielca.

- Podkarpaccy strażacy wyruszyli z pomocą do województwa opolskiego. Do działań zostali skierowani strażacy z Komenda Powiatowa PSP w Mielcu z pompą bardzo dużej wydajności, która jest w stanie wypompować 53 metry sześcienne wody na minutę - przekazał rzecznik.

W ostatnich dniach w Nysie, strażacy - ratownicy wysokościowi z Komenda Miejska PSP w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczenia Działań z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej przy wykorzystaniu śmigłowca Straż Granicznej zrzucali bigbagi z piaskiem, by wzmocnić uszkodzone wały przeciwpowodziowe. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

- Zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami z 18 września br. zadysponowano Ładowarkę Manitou wraz z obsługą z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie oraz zestawem do transportu, która kieruje się do działań powodziowych na terenie województwa opolskiego. Zadysponowano również 3 ratowników wysokościowych z SGRW Rzeszów-1 w celu podmiany obecnie zaangażowanych w działania funkcjonariuszy - przekazał Marcin Betleja.

W tym tygodniu na Dolny Śląsk udali się też strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku.

- Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku wykorzystują drony do monitorowania poziomu wody w pobliżu Mietkowa na Dolnym Śląsku. Dzięki temu mogą efektywnie ocenić sytuację oraz zapewnić wsparcie ewentualnej ewakuacji osób i transportu sprzętu ratowniczego. 3 strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku wyruszyło z dronami na tereny dotknięte powodzią, aby wspomóc działania ratowników i monitorować obszary zalane. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych dronów wyposażonych m. in. w kamery termowizyjne i kamery wysokiej rozdzielczości, strażacy mogą efektywnie ocenić sytuację i zlokalizować osoby potrzebujące pomocy - dodał Marcin Betleja z KW PSP w Rzeszowie.

Trzech strażaków, ratowników wysokościowych z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie zostało zadysponowanych na tereny dotknięte powodzią. Strażacy, korzystając ze śmigłowca Straży Granicznej, pomagali w ewakuacji mieszkańców z zalanych miejscowości.

Drony, które wykorzystuje zespół dronowy z Przeworska umożliwią m.in.:

monitoring poziomu wody,

wyszukiwanie osób odciętych od lądu,

ocenę skali zniszczeń,

wsparcie ewakuacji,

transport sprzętu ratowniczego.

Wraz ze strażakami pojechał specjalistyczny samochód zespołu dronowego.

Nie tylko strażacy. Pomoc dla powodzian płynie z Podkarpacia

Oprócz strażaków i specjalistycznego sprzętu ratowniczego z Podkarpacia do osób dotkniętych przez powódź trafiły m.in. koce, ręczniki, żywność oraz pompy i agregaty. Tam, gdzie jest to konieczne, służby pomagają w ewakuacji. Kolejne potrzeby są na bieżąco szacowane. W następnych godzinach na zalane tereny będą docierały kolejne transporty zawierające m.in. osuszacze.

Teresa Hul, Wojewoda Podkarpacki szczegółowo opisała, gdzie trafiły sprzęt z Podkarpacia: do miejscowości Lewin Brzeski w woj. opolskim pompa dużej wydajności z KP PSP Mielec wraz z sześcioosobową obsługą, drony z KP PSP Przeworsk wraz z obsadą trzyosobową. Miejsce koncentracji Wrocław - Urząd Wojewódzki, 2 policjantów z pojazdem terenowym i łodzią płaskodenną ze stanu KWP w Rzeszowie, które pojechały do Wrocławia, 150 żołnierzy 3 PBOT wraz ze sprzętem - zadysponowanych do pomocy na Dolnym Śląsku.