Strażacy zasypali Kubę kalendarzami na święta! Takiego odzewu nikt się nie spodziewał

O Kubie pisaliśmy na początku grudnia tego roku. Chłopiec wraz ze swoim młodszym bratem Dawidem i rodzicami mieszka we wsi miejscowości Krawce pod Grębowem (pow. tarnobrzeski). Wówczas przybliżaliśmy, z czym nastolatek i jego rodzina musi się zmagać, opisując jego historię od dnia urodzin, czyli 25 grudnia 2010 roku, kiedy to przyszedł na świat w ciężkiej zamartwicy. Stwierdzono u niego brak ciała modzelowatego. - Jest dzieckiem niepełnosprawnym. Jego rozwój umysłowy jest na etapie 5-letniego dziecka. Chodzi do szkoły specjalnej w Grębowie. Jego największym problem jest brak mowy. Porozumiewa się za pomocą gestów i mimiki - mówiła mama Kuby, pani Ewelina Koryga.

Kuba swoje życie rozpoczął od walki

Był zakażony wodami płodowymi. Po porodzie otrzymał jedynie 2 punkty w skali Apgar. Był reanimowany i doznał niedotlenienia mózgu. Lekarze przewidywali, że chłopak może nigdy nie poruszać się o własnych siłach, jednak rodzice nigdy nie dopuszczali takiej myśli. Dziś Kuba chodzi samodzielnie! Nastolatek w szkole uczestniczy w specjalnych zajęciach edukacyjnych i rehabilitacyjnych.

Mama Kuby opowiedziała nam, skąd wzięła się tak ogromna miłość chłopca do straży pożarnej, której Kuba jest wielkim fanem. Fascynuje go wszystko, co związane z czerwonymi wozami i działaniami druhów z OSP oraz strażaków zawodowych z Państwowej Straży Pożarnej.

– W miejscowości, w której mieszkamy, działa jednostka straży pożarnej. Kuba jest bardzo zżyty ze strażakami z naszej OSP, którzy zawsze go wspierali – tłumaczyła kobieta. – Po jakimś czasie ta fascynacja rozrosła się na inne, okoliczne jednostki. Nasz syn potrafi rozpoznać, który wóz należy do której jednostki z okolicy. W domu nie ma dnia, żeby w internecie nie szukał nowych grup strażackich. Często ogląda filmy z akcji strażaków, a potem za pomocą zabawek odtwarza sytuacje, które obejrzał. Ciągle sprawdza wiadomości na laptopie na okolicznych portalach informacyjnych. Interesują go głównie tematy związane z pracą służb ratowniczych. Podczas zabawy uwielbia aranżować inscenizacje związane z działaniami mundurowych. Układa pojazdy strażackie, pokazuje przywitanie nowego samochodu strażackiego, symuluje wypadki, oddanie hołdu druhom czy akcje gaszenia pożaru lub zdarzenia drogowe. Wszystko robi z ogromną starannością – opowiadała z uśmiechem pani Ewelina.

W ubiegłym roku Kuba otrzymał od druhów ze swojej miejscowości kalendarz strażacki, który traktował niemal jak relikwię.

– Strażacy z OSP Krawce podarowali mu swój kalendarz oraz te z okolicznych jednostek. Od tamtej pory Kuba zaczął wieszać je nad łóżkiem. Co jakiś czas zmienia na inny – mówiła mama. – Kuba za pomocą kalendarzy strażackich komunikuje się z nami. Kiedy na przykład chce, aby daną jednostkę OSP wpisać na laptopie, żeby mógł przeglądać ich stronę w mediach społecznościowych i sprawdzić, czy strażacy dodali nowe zdjęcia lub filmiki, pokazuje nam ich kalendarz – tłumaczyła pani Ewelina.

Kuba uwielbia strażackie gadżety. Kalendarze, które otrzymał, zabierał ze sobą nawet do szpitala, kiedy szedł na operację, a naszywkę otrzymaną od druhów z dumą nosił na plecaku i nie pozwalał jej zdjąć. Kiedy pisaliśmy o Kubie na łamach „Super Expressu”, podkreślaliśmy, jak bardzo chłopak uwielbia strażaków, jak im kibicuje i podziwia ich działania – zarówno te zawodowe, jak i ochotnicze. Nastolatek prosił wówczas strażaków o kalendarze ze swoich jednostek, które mogliby mu przesłać na urodziny. Po publikacji artykułu w domu Kuby codziennie pojawiał się listonosz i kurierzy z paczkami oraz listami. Rodzice Kuby pokazywali w mediach społecznościowych codzienną radość chłopca z kolejnych przesyłek.

– W tym momencie (27/12/2024 – przyp. autora) Kuba ma około tysiąca kalendarzy, a ciągle przychodzą nowe! Oprócz kalendarzy Kuba otrzymuje mnóstwo gadżetów strażackich, takich jak kubki, smycze, naklejki, czapki, maskotki, koszulki, a nawet strażacki strój bojowy i galowy jednej z francuskich jednostek straży pożarnej – wyliczała pani Ewelina, mama chłopca. – Kubuś dostaje też medale, odznaczenia i książki. Ku jego ogromnej radości otrzymał kilkadziesiąt kartek z życzeniami świątecznymi i urodzinowymi. Wszystkie mu przeczytaliśmy. Czytając je, było mnóstwo wzruszeń i uśmiechów – dodała.

Oprócz ogromnego odzewu w postaci kalendarzy i strażackich prezentów dla Kuby druhowie poszli o krok dalej. Wiele jednostek zorganizowało swoje drużyny i w strojach strażackich przyjechało do Kuby, sprawiając mu niewyobrażalną radość.

– Ogromną radość sprawiają mu wizyty strażaków. Niektórzy pokonali kilkaset kilometrów, żeby odwiedzić naszego Kubę, wręczyć mu kalendarze, upominki i spędzić z nim czas, opowiadając o swoich jednostkach. Cała akcja zostanie na długo w naszej pamięci i w pamięci Kuby. Będziemy mile wspominać ten czas. Teraz zastanawiamy się, jak to wszystko pomieścić w pokoju Kuby – zaznaczała pani Ewelina.

Kuba nie mówi, ale każda paczka, którą z taką radością otwierał sprawiała mu tyle szczęścia, że chłopcu uśmiech nie schodził z twarzy. Każdy list od strażaków, prezent, zaproszenie do jednostki czy odwiedziny druhów zmieniały jego dzień.

Sami strażacy, którzy odwiedzali Kubę zaznaczali, że to nie oni przywieźli mu prezent, a on sprawił im ogromną radość, kiedy mogli spotykać się z kimś, kto tak bardzo zafascynowany jest działaniem straży pożarnej. Ilość kalendarzy, wizyt strażaków i gadżetów przerosła wszelakie oczekiwania rodziny Kuby.

Tata chłopca przygotował interaktywną mapę z jednostkami, które wysłały swoje kalendarze. Większość jest z Polski, ale nie brakło też kalendarzy z Francji czy nawet USA!

Wśród jednostek które pojawiły się na mapie Pana Piotra Korygi do 27 grudnia 2024 roku znalazły się:

Kuba otrzymał nie tylko firmowane gadżety, ale też m.in. hełm strażacki, czy elementy wyposażenia wozu bojowego, zabawki i ozdoby choinkowe z motywem straży pożarnej. Rodzina Kuby jest ogromne wdzięczna wszystkim jednostkom straży za ten gest w kierunku chłopaka. Nie sposób napisać wszystkim jednostkom, od których Kuba otrzymał prezenty, ale rodzice składają gorące podziękowania na ręce wszystkich strażaków od Komendy Głównej Straży Pożarnej przez wszystkie jednostki PSP, OSP, szkoły i drużyny młodzieżowe druhów. Chłopiec jest bardzo szczęśliwy - z kalendarzami, kartkami i prezentami otrzymał tyle pozytywnych emocji, a nie ma piękniejszej rzeczy na świecie niż sprawić radość dziecku.

Kuba dzięki strażakom, którzy zasypali i go kalendarzami miał nie tylko cudowne 14. urodziny, ale i najpiękniejsze święta.