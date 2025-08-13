Szansa na większy rozwój turystyki w powiecie rzeszowskim: Aglomeracja Rzeszowska podpisała umowę z Euroregionem Karpackim

W uroczystości uczestniczyli:
- Krzysztof Jarosz Starosta Rzeszowski, Przewodniczący Aglomeracji Rzeszowskiej,
- Sławomir Porada-Wójt Gminy Trzebownisko, Wiceprzewodniczący Aglomeracji Rzeszowskiej
- Wiesław Kąkol - Burmistrz Gmina Boguchwała
- Wojciech Piech - Wójt Gminy Dynów
- Jaroslav Makatura – Wiceprezes, Wicemarszałek Kraju Preszowskiego,
- Dawid Lasek – Prezes Euroregionu Karpackiego,
- William Kall - burmistrz Mesto Veľký Šariš - oficiálna stránka
- Jan Cundra - wójt gminy Niżna Polianka
Zakres współpracy obejmuje m.in.:
- Promocję potencjału gospodarczego i turystycznego Aglomeracji Rzeszowskiej w ramach Strategii Marki Karpackiej CARPATHIA – tworzenie nowych produktów turystycznych i ich promocję na rynkach międzynarodowych, z wykorzystaniem biur Euroregionu w Preszowie i Bratysławie.
- Rozwój Transnarodowego Obszaru Funkcjonalnego „Aglomeracje Karpackie” – obejmującego Rzeszów, Preszów, Koszyce, Miszkolc i Brasow. Powstanie Sieć Współpracy Karpackich Obszarów Aglomeracyjnych, wspólna strategia i projekty do dofinansowania z funduszy UE.
- Koordynację współpracy międzynarodowej, w tym z Prowincją Henan w Chinach – szczególnie w zakresie wprowadzania produktów turystycznych na rynek chiński oraz rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie udział w 15. Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym i Handlowym w Zhengzhou (26–28 września 2025 r.).
To ważny krok w kierunku wzmocnienia współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej w regionie Karpat oraz budowania międzynarodowych partnerstw.