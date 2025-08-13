Szansa na większy rozwój turystyki w powiecie rzeszowskim: Aglomeracja Rzeszowska podpisała umowę z Euroregionem Karpackim

14:23 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

8 sierpnia podpisano umowę o współpracy pomiędzy Aglomeracją Rzeszowską, Prešovský Samosprávny Kraj oraz Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki. Celem m.in. promocja potencjału turystycznego i gospodarczego.