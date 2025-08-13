Szansa na większy rozwój turystyki w powiecie rzeszowskim: Aglomeracja Rzeszowska podpisała umowę z Euroregionem Karpackim

8 sierpnia podpisano umowę o współpracy pomiędzy Aglomeracją Rzeszowską, Prešovský Samosprávny Kraj oraz Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki. Celem m.in. promocja potencjału turystycznego i gospodarczego.

W uroczystości uczestniczyli:

  • Krzysztof Jarosz Starosta Rzeszowski, Przewodniczący Aglomeracji Rzeszowskiej,
  • Sławomir Porada-Wójt Gminy Trzebownisko, Wiceprzewodniczący Aglomeracji Rzeszowskiej
  • Wiesław Kąkol - Burmistrz Gmina Boguchwała
  • Wojciech Piech - Wójt Gminy Dynów
  • Jaroslav Makatura – Wiceprezes, Wicemarszałek Kraju Preszowskiego,
  • Dawid Lasek – Prezes Euroregionu Karpackiego,
  • William Kall - burmistrz Mesto Veľký Šariš - oficiálna stránka
  • Jan Cundra - wójt gminy Niżna Polianka

Zakres współpracy obejmuje m.in.:

  • Promocję potencjału gospodarczego i turystycznego Aglomeracji Rzeszowskiej w ramach Strategii Marki Karpackiej CARPATHIA – tworzenie nowych produktów turystycznych i ich promocję na rynkach międzynarodowych, z wykorzystaniem biur Euroregionu w Preszowie i Bratysławie.
  • Rozwój Transnarodowego Obszaru Funkcjonalnego „Aglomeracje Karpackie” – obejmującego Rzeszów, Preszów, Koszyce, Miszkolc i Brasow. Powstanie Sieć Współpracy Karpackich Obszarów Aglomeracyjnych, wspólna strategia i projekty do dofinansowania z funduszy UE.
  • Koordynację współpracy międzynarodowej, w tym z Prowincją Henan w Chinach – szczególnie w zakresie wprowadzania produktów turystycznych na rynek chiński oraz rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie udział w 15. Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym i Handlowym w Zhengzhou (26–28 września 2025 r.).

To ważny krok w kierunku wzmocnienia współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej w regionie Karpat oraz budowania międzynarodowych partnerstw.

