Tajemniczy cmentarz Harrego Pottera istnieje i odwiedza go mnóstwo turystów

Stolica pięknej Szkocji, Edynburg, to miejsce w którym J.K. Rowling zwykła pisać swoje książki o Harrym Potterze. Od lat fani odwiedzają zakątki tego starego miasta, aby na własne oczy dostrzec to co miało zainspirować autorkę do stworzenia tej popularnej historii. Niegdyś tłumnie odwiedzano kawiarnię, gdzie powieść miała zostać napisana. Obecnie żadne z tych dwóch miejsc już nie istnieje. Choć ulica Victoria Street to ponoć książkowa ulica Pokątna, tam miała się też znajdować kawiarnia Elephant House, w której Harry Potter miał zostać w większości spisany.

Miejsce obecnie już nie istnieje, bo niedawno uległo ogromnemu pożarowi i jest zamknięte dla turystów. Jednak nieopodal tej popularnej ulicy znajduje się unikatowy cmentarz z XVI wieku. Jest tam grób generała Thomasa Riddella, człowieka, który jakoby zainspirował autorkę do wykreowania postaci Toma Marvolo Riddle'a, znanego jako Lord Voldermort. Fani cyklu o młodym czarodzieju od lat zostawiają na nagrobku Thomasa Riddella liściki i osobiste pamiątki, a administracja cmentarza od lat je usuwa i próbuje doprowadzić to miejsce do ładu, także przez wzgląd na uczucia rodziny pochowanego tu człowieka, który zmarł 24 listopada 1806 roku w wieku 72 lat. Wszelkie działania okazują się jednak syzyfową pracą, bo grób został oznaczony w Mapach Google jako atrakcja turystyczna. Sam cmentarz jest bardzo tajemniczy. Autorka ponoć miał zainspirować się do stworzenia swojej książkowej postaci przechadzając się po nim i czytając napisy na nagrobkach.

Cmentarz faktycznie jest bardzo stary i zwraca uwagę, a w dodatku jest bardzo blisko głównej arterii miasta przez co ciągle odwiedzają go turyści. Jest też z niego widok na zabytkową część Edynburga.

Cmentarz na którym inspirowała się J.K. Rowling przy tworzeniu postaci Lorda Voldermorta z Harrego Pottera