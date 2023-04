Targi staroci w Rzeszowie. Takie vintage perełki można było znaleźć [ZDJĘCIA]

Targi staroci odbywają się w Rzeszowie zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca. Mieszkańcy całego Podkarpacia, którzy lubują się w szperaniu ciekawych rzeczy, zjeżdżają wtedy do stolicy Podkarpacia. Tak też było w niedzielę (2 kwietnia 2023) przy ul. Lubelskiej. Nie zraziła ich nawet pogoda.

Na stoiskach można było znaleźć niemal wszystko! Były zegary, biżuteria, rzeczy związane z militariami, książki, porcelana, ubrania, kryształy, lampy, dekoracje do wnętrz i do ogrodu. To co dla jednego może oznaczać bezwartościowy przedmiot, dla innego może okazać się perełką! Sztuką jest w gąszczu rzeczy "wyszperać" tę perełkę, która będzie nas cieszyć. Ceny na targach są przeróżne - w zależności od sprzedawcy. Zawsze warto jednak próbować je negocjować.

