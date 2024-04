Widzieliśmy to!

Stoją w gigantycznych korkach! Potężne utrudnienia. Sprawdzamy, co tam się dzieje

Kierowcy po raz kolejny spotkają z się z ogromnymi utrudnieniami przez tiry, które znów stoją w gigantycznych kolejkach do przejścia granicznego z Ukrainą. W czwartek (11 kwietnia 2024) korek kończył się w powiecie łańcuckim! To ponad 80 km do przejścia granicznego!