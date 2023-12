Kierowcy dostają szału! Korek tirów sięga pod Łańcut. 109 godzin oczekiwania

Od 6 listopada trwa pat na przejściach granicznych z Ukrainą. Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu protestuje przeciwko utrudnieniom, z jakimi zmagają się polscy przewoźnicy w związku z rozluźnieniem zasad pracy dla Ukraińców. Do protestu dołączyli rolnicy. Korek tirów czekających na rozpoczęcie odprawy celnej w najgorszym momencie sięgał za Głuchów pod Łańcutem. To grubo ponad 80 km od docelowego przejścia granicznego!

Polscy przewoźnicy od 6 listopada blokują drogi dojazdowe na przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem w województwie lubelskim oraz na Podkarpaciu. Przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenie licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenie ich kontroli. W czwartek, 23 listopada rozpoczęła się blokada kolejnego przejścia granicznego. Tym razem w Medyce na Podkarpaciu. Do protestujących kierowców dołączyli rolnicy, którzy planują kontynuować swój protest 24 godziny na dobę do 3 stycznia, choć pierwotnie mieli blokować granicę do soboty, 25 listopada. Domagają się m.in. dopłat do kukurydzy oraz niższego podatku rolniczego.

Kolejki coraz dłuższe! Nieprzyjemne sceny pod granicą z Ukrainą

Kolejka samochodów ciężarowych z każdym tygodniem się wydłuża. W ostatnich dniach sięgała Głuchowa pod Łańcutem. Rząd niewiele robi, by zażegnać kryzys na przejściach granicznych. Od wtorku (05/12/2023) kierowcy oczekujący od odprawę przepełnieni frustracją wychodzą z ciężarówek i spacerują na przejściach dla pieszych. blokując tym samym ruch samochodów osobowych na drogach. W ubiegłym tygodniu kilka razy blokowali ruch w okolicy Rogożna pod Łańcutem, następnie "spacerowali" podczas szczytu komunikacyjnego przez godzinę w okolicach Grzęski pod Przeworskiem

Policja cały czas próbuje rozmawiać z kierowcami i prowadzi swoje działania, ale kolejka wydłuża! Kierowcy muszą czekać już minimum cztery i pół doby na przejazd przez polsko-ukraińską granicę w Medyce. Auta osobowe i autobusy, oraz konwoje humanitarne na wszystkich przejściach granicznych odprawiane są na bieżąco. Jednak ruch w okolicach Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i teraz Łańcuta jest mocno utrudniony ze względu na setki tirów czekające w ogromnych kolejkach. Policja robi co może, ale korek z każdym dniem sięga dalej. Z Głuchowa do Rzeszowa jest tylko 20 km.