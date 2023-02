Tłusty czwartek wypada w tym roku 16 lutego. To dzień kiedy bez wyrzutów możemy zajadać słodkości. To zdecydowanie ulubiony czas dla wszystkich łasuchów, bo w ramach "świętowania" możemy "bezkarnie" zajadać się pączkami, jak i innymi słodkościami - faworkami, czy oponkami.

Mówi się, że w tłusty czwartek trzeba zjeść coś słodkiego, by mieć dobry, "słodki" rok! Mieszkańcy Rzeszowa wzięli sobie to do serca i w czwartek od rana tłumnie ustawiają się przy cukierniach, by kupić pysznego pączka z ulubionym nadzieniem.

Ceny pączków w Rzeszowie na tłusty czwartek

Ceny pączków tradycyjnych w Rzeszowie wahają się od 3,40 zł za pączek z różą (to w niemal każdej cukierni zdecydowanie najtańsza opcja, choć w niektórych miejscach cena takiego pączka na tłusty czwartek to nawet 6 zł, znaleźliśmy też ofertę z ceną 10 zł za takiego pączka) i pączek z adwokatem. Cena pączka z owocowym nadzieniem to koszt 5,50 - 6 zł. Bardziej skomplikowane smaki, jak np. pączek z kremem matcha i dżemem z maliny, lychee i róży to koszt 12 zł, pączek z kremem lawendowym i puree z moreli również 12 zł, a pączek z sernikiem baskijskim i poziomką 13 zł.

Cena wegańskich pączków na tłustych czwartek w jednej z rzeszowskich cukierni to 6,50 zł za pączek z różą, 8,50 zł za pączek wegański z budyniem pistacjowym i 8 zł za pączek wegański z czekoladą. Jedna z cukierni oferuje też pączki keto w cenie 12 zł za pączka. Pączki bez cukru i bez glutenu możemy kupić za 11 zł w wersji: jagoda, malina, słony karmel, wanilia, czekolada.

