Dlaczego wszyscy powinni zjeść pączka w Tłusty Czwartek? [GALERIA]

Połowa lutego w rzeszowskiej Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak to czas wytężonej pracy. Cukiernicy przygotowywali słodkości na Walentynki i smażyli pączki, oraz faworki na Tłusty Czwartek. W tej najbardziej znanej rzeszowskiej manufakturze cukiernictwa na ulicy Miodowej co roku na koniec karnawału powstają małe rękodzieła, które w całości wykonywane są ręczne. Bez zaangażowania pracy maszynowej. Wszystko zgodnie z tradycyjnym przepisem, niezmiennym od lat - Trwa karnawał, ale w Cukierni myśli się o Tłustym Czwartku....Pączków smażonych na smalcu z różyczką, ręcznie wykonanych przez Mistrza Kazimierza to nie ma nigdzie ,tylko na Miodowej! Przypominamy ,że smażymy na smalcu według recepty rzemieślniczej, a nie przemysłowej- podkreślają cukiernicy. Obecnie największe wzięcie miały mini pączki. Jednak to już ten czas, że ludzie ustawiają się w kolejkach po wielkie słodkie pączki oblane lukrem, cukrem pudrem i czekoladą. Są też takie z nowoczesnymi ozdobami i słodką niespodzianką na wierzchu. Wszystkie przepyszne! Zwolennicy faworków też nie odejdą zawiedzeni. Ich wypiekanie trwa już kilka dni. A każdy najmniejszy faworek przechodzi przez ręce doświadczonych cukierników. Na końcu posypywane są białym słodkim proszkiem i trafiają na talerze łasuchów. W Tłusty Czwartek wszyscy, nawet ci na diecie powinni zjeść chociaż jednego pączka, aby przez cały rok towarzyszyło nam szczęście, a życie słodko się wiodło. No to smacznego!

