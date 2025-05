Tragedia podczas wyścigu w Krośnie. Ważna decyzja prokuratury

Michał R., organizator wyścigów oraz kierowca samochodu, Patryk Z., usłyszeli zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała. Mężczyźnie nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Michał R. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. - Jeżeli chodzi o podstawę sformułowanych zarzutów, to oczywiście jest to ten materiał dowodowy, który zdołano zebrać od dnia 25 maja. Są to zarówno dokumenty, jak i zeznania świadków, opinia biegłego - przekazała Radiu Eska Monika Kaszubowicz, zastępca Prokuratora Okręgowego w Krośnie.

Trwają ustalenia, czy organizatorzy mieli stosowne pozwolenia, a także czy impreza spełniała normy bezpieczeństwa. W wypadku rannych zostało 18 osób. Pięć przebywa w szpitalu, jedna jest w stanie poważnym.

Kierowca samochodu, który wjechał w kibiców, ma 27 lat. On i organizator zawodów jeszcze w niedzielę zostali zatrzymani. Byli trzeźwi. Może im grozić do 8 lat więzienia.

Dramatyczne sceny w Krośnie. Podczas wyścigu samochód uderzył w kibiców

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 12.30 na lotnisku w Krośnie podczas wyścigów samochodowych Moto Show Poland. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać, jak jeden z samochodów zaraz po starcie wpadł w poślizg i wjechał w tłum ludzi. - Analizujemy nagrania, które m.in. pojawiły się w sieci, i zeznania świadków. Policjanci zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia – przekazał rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie kom. Paweł Buczyński. W akcji pomocy poszkodowanym uczestniczyło około 30 strażaków, 11 karetek i trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sanoka, Lublina i z Kielc.

Jednocześnie policjanci apelują do osób, które widziały przebieg całego zdarzenia, o kontakt z krośnieńską komendą. Można dzwonić pod numery: 47-828-33-10, 510-997-203 albo wysłać zdjęcia lub nagrania dokumentujące przebieg zdarzenia na e-mail: [email protected].