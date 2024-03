Tragiczny finał poszukiwań. Zwłoki dryfowały w rzece. Wyszedł z domu i wpadł do Barcówki?

Najwyższa pora, by załatwić pewne sprawy. Przepowiednia wskazuje, kogo czeka wspaniały dzień. Horoskop na czwartek

Podkarpackie. Dramat w Nisku. Ciało poszukiwanego mężczyzny znaleziono dryfujące w rzece Barcówka

W środę 6 marca w Nisku (woj. podkarpackie) zakończono poszukiwania mężczyzny, który zaginął 27 lutego, podał Portal Nowiny24.pl. To sąsiedzi zauważyli nagłe zniknięcie 58-latka i zaniepokojeni zaczęli szukać go na własną rękę. Gdy ich starania nie przyniosły efektu, zwrócili się o pomoc do policji.

Niezwykłe zjawisko na rzece Mleczka w Przeworsku-Lodowe koronki

Odbyły się poszukiwania na dużą skalę. Po sprawdzeniu szpitali, w środę 6 marca zdecydowano o wyruszeniu w teren. Udział w akcji brali policjanci i strażacy z OSP w Nisku, Nowosielcu i Zarzeczu. Niestety, po zaledwie godzinie dokonano przykrego odkrycia. Zwłoki poszukiwanego 58-latka pływały w rzece Barcówka. Jak dowiedział się portal, ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - mężczyzna miał potknąć się i wpaść do rzeki.