wielkie świętowanie!

Odlotowe urodziny kota Wojtka w przemyskiej Fundacji Ada!

W przemyskiej Fundacji Ada, do której należy też Centrum Adopcyjne tegoż miejsca wiele razy do tematu adopcji zwierząt podchodzono niekonwencjonalnie i z polotem. Tak było i tym razem, kiedy to zorganizowano wielkie urodziny kota Wojtka. Na przyjęcie zaproszono inne koty, a cel imprezy był mocno sprecyzowany!