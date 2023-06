Kierowca BMW potrącił rowerzystę w czasie ucieczki. Śmiertelny wypadek w Olszynce

Kierowca BMW, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, uderzył w Olszynce pod Przemyślem w rowerzystę, który zginął na miejscu. Wszystko działo się we wtorek, 13 czerwca, przed godz. 16.30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, prowadzący osobówkę zignorował próbujących zatrzymać auto mundurowych stojących w miejscowości Wacławice i ruszył do ucieczki. Na łuku drogi w sąsiedniej Olszynce, w czasie trwania pościgu, potrącił śmiertelnie jadącego prawidłowo rowerzystę, a następnie uderzył w samochód, który był zaparkowany na wjeździe na jedną z posesji. BMW przewróciło się na bok, ale pościg wcale się nie skończył, bo mężczyzna po wydostaniu się z pojazdu zaczął uciekać pieszo. Policjanci zdołali go dogonić, ujawniając przy okazji, że zatrzymany miał we krwi 2 promile alkoholu. - Wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratura. Na miejscu wypadku są jeszcze prowadzone czynności - mówi młodsza aspirantka Joanna Golisz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

