Walentynki w Środę Popielcową. Czy obowiązuje post? Ksiądz odpowiada

Środa Popielcowa (Popielec) to w Kościele Katolickim pierwszy dzień wielkiego postu. Wypada dokładnie 46 dni przed Wielkanocą, która jest świętem ruchomym, dlatego też Środa Popielcowa (chociaż wypada zawsze w środę), to co roku mamy inna datę. Tak się składa, że w 2024 roku Popielec wypada 14 lutego czyli w walentynki! W dzień zakochanych sporo osób świętuje, wręczając sobie prezenty, czy kwiaty, wychodząc wspólnie chociażby na uroczysta kolację. Czy kłóci się to ze Środą Popielcową, kiedy to katolicy posypują głowy popiołem i obowiązuje post ścisły?

To pytanie nurtuje również internautów, a jeden z nich postanowił wprost zapytać o to księdza Sebastiana Picura. Duchowny z Podkarpacia znany jest w całej Polsce wśród użytkowników TikToka. Ksiądz nie boi się trudnych pytań, a jego nagrania są szeroko komentowane w mediach.

- A czy w Środę Popielcową obowiązuje post w takim przypadku - podczas kolacji walentynkowej? czy można liczyć na dyspensę?

Ksiądz Picur odpowiedział:

- W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia oraz post ilościowy wszystkich wiernych, którzy ukończyli 18. rok życia, a nie rozpoczęli 60. Zachęca się, aby młodszym ukazywać wartość wyrzeczenia i pokuty.

Tak posłowie obchodzą walentynki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.